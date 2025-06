Czarne chmury nad Ursulą von der Leyen. Europosłowie próbują odwołać szefową KE

Wniosek został złożony przez eurodeputowanego Gheorghe Piperea z rumuńskiej partii AUR, który zebrał wymaganą liczbę podpisów, aby rozpocząć procedurę dot. głosowania. Sprawa ma teraz trafić do liderów grup parlamentarnych podczas ich posiedzenia w dniu 2 lipca, a następnie poddana głosowaniu na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu między 7 i 10 lipca.

Głosy nawet z EPL

Aby zorganizować głosowanie ws. wotum nieufności potrzeba 72 podpisów (jedna dziesiąta całkowitej liczby miejsc w Parlamencie Europejskim). Pod wnioskiem podpisali się przedstawiciele konserwatywnych grup: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Patrioci za Europą oraz Europa Suwerennych Narodów.

Warto jednak dodać, że także niektórzy członkowie grupy EPL, z której wywodzi się Ursula von der Leyen, podpisali wniosek, sygnalizując rosnące niezadowolenie działaniami szefowej KE.

Gheorghe Piperea argumentując swój wniosek wskazał na tzw. Phizergate, bezprawną ingerencję w wybory krajowe poprzez stronniczą cenzurę mediów społecznościowych za pośrednictwem DSA; oraz na „niewłaściwe zastosowanie” klauzuli nadzwyczajnej w celu ominięcia Parlamentu i przyspieszenia realizacji wspólnego programu zbrojeniowego opartego na pożyczkach o wartości 150 miliardów euro – „SAFE” – w związku z którym Parlament pozywa Komisję przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Choć sama rezolucja stanowi istotny krok w kierunku pociągnięcia Komisji do odpowiedzialności, trzy frakcje konserwatywne nie wystarczą, by zapewnić jej powodzenie. Podczas lipcowego głosowania plenarnego będzie potrzebna większość dwóch trzecich obecnych europosłów oraz co najmniej 361 głosów za odwołaniem gabinetu Ursuli von der Leyen.

Kto z Polski poparł wniosek?

Pod wnioskiem o odwołanie von der Leyen podpisało się 21 europarlamentarzystów z Polski: Daniel Obajtek (ECR), Patryk Jaki (ECR), Arkadiusz Mularczyk (ECR), Bogdan Rzonca (ECR), Jacek Ozdoba (ECR), Kosma Zlotovski (ECR), Adam Bielan (ECR), Waldemar Buda (ECR), Tobiasz Bochenski (ECR), Malgorzata Gosiewska (ECR), Marlena Malag (ECR), Mariusz Kaminski (ECR), Dominik Tarczynski (ECR), Anna Zalewska (ECR), Jadwiga Wisniewska (ECR), Maciej Wasik (ECR), Michal Dworczyk (ECR), Piotr Muller (ECR), Ewa Zajączkowska-Hernik (ESN), Marcin Sypniewski (ESN), Joachim Stanisław Brudziński (ECR).

