Konfederacja: Apelujemy do wszystkich europosłów i rządu Tuska

3 września Komisja Europejska przyjęła umowę o wolnym handlu UE-Mercosur. Jeśli ma wejść w życie, porozumienie będą jeszcze musiały zaakceptować unijny parlament oraz państwa członkowskie w głosowaniu na Radzie UE. Premier Donald Tusk oznajmił w środę, że Polska będzie oczywiście głosować przeciwko, ale głosów do zablokowania umowy zabraknie. Mniejszości blokującej nie udało się zbudować.

Tymczasem na forum unijnym europosłowie Konfederacji starają się przekonać do poparcia blokady umowy Węgrów i Włochów, jednocześnie apelując do deputowanych Koalicji Obywatelskiej i innych polskich formacji, by w Parlamencie Europejskim głosowali przeciwko.

Konfederacja: Szalenie groźne dla polskiego rolnictwa

"Umowa jest szalenie groźna dla polskiego rolnictwa, pozwoli na zalanie naszego rynku produktami wątpliwej jakości z Ameryki Południowej, które będą mogły omijać wiele restrykcyjnych norm! Wcześniej pozwolili na zalanie nas produktami rolno-spożywczymi z Ukrainy, teraz może dojść do tego samego w przypadku państw z Mercosur, ale na jeszcze większą skalę. To fatalne wieści dla polskich gospodarstw rolnych, a także dla konsumentów" – czytamy na mediach społecznościowych Konfederacji.

"Komisja Europejska zatwierdziła umowę, która zostanie poddana pod głosowanie w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Apelujemy do wszystkich europosłów i rządu Tuska, by głosowali przeciwko i blokowali tę umowę!" – wzywa ugrupowanie.

Do zablokowania Mercosur potrzeba czterech państw

Do ratyfikacji UE-Mercosur potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego i 15 państw reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE. Zatem aby odrzucić umowę, potrzebne jest utworzenie tzw. mniejszości blokującej, czyli koalicji składającej się z minimum czterech państw, reprezentujących 35 proc. ludności UE.

Rząd Donalda Tuska głośno komunikował, że nie zgadza się na umowę, ponieważ jest ona niekorzystna dla Polski i będzie dążył do zbudowania na forum Unii mniejszości blokującej. Zdaniem partii opozycyjnych było to jedynie pozorowanie.

25 lipca Sejm jednogłośnie podjął uchwałę, w której celem jest wyrażenie wsparcia dla polskiego rządu w zablokowaniu umowy UE-Mercosur. Za przyjęciem uchwały głosowało 436 posłów – wszyscy, którzy byli obecni. Nikt nie oddał głosu przeciwnego i nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej rząd przyjął uchwałę, w której zobowiązał się do sprzeciwu wobec UE-Mercosur.

