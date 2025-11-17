Komisja Europejska zaprezentuje plan na szybszy transport wojsk

W środę Komisja Europejska ma zaprezentować szczegóły nowego planu mającego za zadanie usprawnienie transportu wojskowego w Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. Jak podają media, ma to być odpowiedź na "rosnące zagrożenie ze strony Rosji" oraz "wieloletnie zaniedbania w infrastrukturze transportowej", które nie zapewniają odpowiedniej logistyki w razie przemieszczania wojsk i sprzętu wojskowego na tzw. wschodnią flankę NATO, gdyby doszło do konfliktu zbrojnego.

Komisja Europejska chce usprawnić transport wojskowy

Komisja Europejska opracowała projekt, który ma na celu stworzenie systemu naprawiającego ten stan rzeczy. Plan zakłada m.in. priorytetowy dostęp sił zbrojnych do infrastruktury transportowej oraz zasobów w przypadku konfliktów zbrojnych, a także harmonizację procedur transgranicznych w zakresie przewozu żołnierzy i sprzętu militarnego.

Amerykańska agencja prasowa Reuters twierdzi, że w środę Komisja może zaproponować wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących zezwoleń na międzynarodowy transport wojskowy oraz utworzenie tzw. "puli solidarności". W ramach tego mechanizmu państwa członkowskie mogłyby dzielić się zasobami transportowymi, aby w razie potrzeby przyspieszyć przemieszczanie siły zbrojnych.

Miliardy na modernizację i cztery główne korytarze

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Komisja Europejska zamierza przeznaczyć 17 miliardów euro na modernizację infrastruktury transportowej, celem zwiększenia mobilności wojskowej. Kwota ta może jednak zostać obniżona w ramach negocjacji nad nowym budżetem UE. Polska Agencja Prasowa przypomina, że podobna sytuacja miała miejsce w przeszłości. Otóż w poprzednim unijnym budżecie pierwsza propozycja wynosiła 6,5 miliardów euro, by ostatecznie zostać zredukowaną do 1,6 mld euro. W każdym razie pieniądze te mają być przeznaczone m.in. na zakup specjalnych platform kolejowych do przewozu czołgów.

Projekt Komisji zakłada również modernizację 500 projektów infrastrukturalnych wzdłuż czterech głównych korytarzy transportowych, które przecinają Europę. Realizacja tych inwestycji ma umożliwić przemieszczanie wojsk z zachodu na wschód kontynentu w ciągu kilkudziesięciu godzin lub kilku dni, co znacząco skróci obecne czasy transportu.

