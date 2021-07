Izrael. Naukowcy: Spada skuteczność szczepionek, zwłaszcza u osób starszych

Raport naukowców z państwowego Instytutu Gertnera wykazał, że ochrona przeciwko koronawirusowi gwarantowana przez szczepionki spadła do 80 proc., a wśród osób powyżej 60. roku życia nawet do 50 proc. Badania te jednak są krytykowane przez lekarzy oraz wielu ekspertów – podał w czwartek "The Times of Israel".

Portal przypomniał, że szczepionki miały dużą skuteczność w walce z koronawirusem do momentu pojawienia się w kraju wariantu Delta, który po raz pierwszy odnotowano w Indiach.

Dr Amit Huppert który kierował zespołem naukowców powiedział w rozmowie z the Times of Israel, że rząd nie powinien "panikować", ale wyniki badań należy "wziąć na poważnie". "To jest ostrzeżenie, którego nie można ignorować" – zaznaczył.

Rządowy ekspert kwestionuje badania

Ekspert rządu ds. koronawirusa Ran Balicer zakwestionował te badania, wskazując, że ich wynik może mieć "skrajnie wypaczony" efekt. "Każda próba ustalenia skuteczności szczepionki przeciwko poważnym chorobom na podstawie ograniczonych danych dotyczących zachorowań wśród zaszczepionych jest bardzo, bardzo ryzykowna" - podkreślił.

Z kolei doktor chorób zakaźnych Yael Paran powiedziała portalowi, że dane wykazane przez naukowców z Instytutu Gertnera nie pokrywają się z rzeczywistością. "Myślę, że te liczby są przesadzone" - stwierdziła.

Izrael testuje doustne szczepionki na COVID-19

Izraelska firma Oravax Medical rozpocznie testy kliniczne z lekiem przeciwko COVID-19 przyjmowanym doustnie. Jak zauważa "The Jerusalem Post", w ciągu kilku tygodni ma uzyskać na to zgodę ministerstwa zdrowia.

Szczepionka, jak informuje dziennik, uderza w trzy białka strukturalne koronawirusa. Dla porównania preparaty Moderna i Pfizer są nakierowane na pojedyncze białko kolczaste.

Nadav Kidron, prezes Oravax, powiedział w rozmowie z gazetą "The Jerusalem Post", że lek "powinien być znacznie bardziej odporny" na warianty koronawirusa, w tym odnotowaną po raz pierwszy w Indiach Deltę. – Nawet jeśli wirus przedostanie się przez jedną linię ochronną, będzie potem druga, a następnie trzecia – wyjaśnił.

– Doustna szczepionka wyeliminowałaby kilka barier spowalniających szybką dystrybucję na szeroką skalę, potencjalnie umożliwiając ludziom samodzielne przyjmowanie jej w domu – dodał Kidron. Zaznaczył też, że leki przyjmowane doustnie mają zwykle mniej skutków ubocznych, a szczepionka, nad którą pracuje jego firma może być transportowana w temperaturze lodówki i przechowywana w temperaturze pokojowej.