Premier zdradził, kiedy Polskę czeka czwarta fala koronawirusa. "Mamy jednak dzisiaj tarczę"

Podczas wizyty w Kępnie w Wielkopolsce szef rządu pytany był o poziom zaszczepienia w kraju i możliwość czwartej fali.

– Mamy wykonanych blisko 36 mln szczepień. To zakłada, że ponad 17 mln osób zostało zaszczepionych dwiema dawkami i część osób jeszcze oczekuje na przyjęcie drugiej dawki – powiedział premier Morawiecki.

Zapewnił, że "cała infrastruktura szczepień, a więc cały system jest gotowy do przyjmowania zgłoszeń ich dystrybucji". – Infrastruktura wykonawcza szczepień jest gotowa do przyjęcia ok. 700 tys. pacjentów dziennie, to oznacza, że w ciągu tygodnia blisko 5 mln osób, a w ciągu dwóch tygodni blisko 10 mln osób może zostać zaszczepionych – powiedział szef rządu.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że ponad 99 proc. zgonów wśród chorych na COVID-19, to osoby niezaszczepione. – Czy trzeba lepszego dowodu na to, że szczepienia działają naprawdę skutecznie? – zapytał premier.

Wskazując na liczbę zakażeń we Francji, w Wielkiej Brytanii, Finlandii czy w Hiszpanii, szef rządu powiedział, że "najprawdopodobniej wraz z powrotami obywateli z wakacji czeka Polskę czwarta fala koronawirusa". – Mamy jednak dzisiaj tarczę, jaką jest program szczepień – oświadczył premier.

Poinformował, że w kraju jest wystarczająca liczba szczepionek dla każdego, kto zechce się zaszczepić w dogodnym dla niego terminie.

Zaznaczył, że policja prowadzi nadzór i zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa nad placówkami szczepiennymi zarówno jeśli chodzi o punkty mobilne, jak i stacjonarne. Przyznał, że w ostatnim czasie incydentów skierowanych przeciwko placówkom jest znaczenie mniej. Powiedział, że zadysponował większe siły policyjny do ochrony punktów szczepień.

Stan szczepień w Polsce

W Polsce wykonano do tej pory ponad 35,4 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 18,1 mln osób – podano w poniedziałek na stronach rządowych.

W poniedziałek do Polski dotarło 1,4 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer – poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W czwartek planowana jest dostawa 730 tys. dawek AstryZeneki.

Z danych na stronie gov.pl wynika, że do Polski dotarło w sumie ponad 46,1 mln szczepionek przeciwko COVID-19.

