Brytyjski minister zdrowia: Z powodu restrykcji ludzie mają dużo mniejszą odporność

W rozmowie ze stacją Sky News powiedział on, że rząd przygotowuje się do uruchomienia największego programu szczepień przeciwko grypie w historii Wielkiej Brytanii i podkreślił, że dla osób powyżej 50. roku życia "zaszczepienie się przeciwko grypie będzie tak samo ważne jak zaszczepienie się przeciwko COVID-19".

W lipcu brytyjski rząd ogłosił, że podczas tegorocznej zimy do darmowej szczepionki przeciw grypie uprawnionych będzie rekordowa liczba ponad 35 milionów ludzi. Przedstawiając te plany ministerstwo zdrowia przyznało, że "możliwe jest, iż tej zimy poziom zachorowań na grypę będzie wyższy".

Szczepionka na COVID-19 i grypę tak samo ważna

– Zima, jesień to nie tylko COVID, który lubi tę część roku, to także inne wirusy – mówił Javid, wyjaśniając, że równie ważnym elementem obrony zdrowia ludzi jak przygotowania do trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19, jest program szczepień przeciw grypie.

– Dlaczego się tym martwię? Ponieważ w zeszłym roku ze względu na wszystkie restrykcje, które zostały wprowadzone, nie mieliśmy zbyt wielu zachorowań na grypę. A to oznacza, że jest o wiele mniej odporności na grypę niż zwykle. A wiemy, że w niektórych latach, w złym sezonie grypowym, jak straszne może to być – powiedział minister zdrowia.

– Tak więc, obok kontynuowania naszego programu szczepień przeciw COVID, będziemy mieć największy w historii program szczepień przeciw grypie – i powiedziałbym tym ludziom, którzy słuchają, a na pewno tym powyżej 50. roku życia, że przyjęcie szczepionki przeciw grypie będzie tak samo ważne, jak szczepionki przeciw COVID – podkreślił.

