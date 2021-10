Sąsiad Polski zaostrza obostrzenia sanitarne. Zamknięto hotele i muzea

Nowe obostrzenia obowiązują na Słowacji od poniedziałku, 25 października. Kraj został podzielony na trzy strefy zagrożenia.

Surowsze restrykcje

Zaostrzenie restrykcji sanitarnych dotyczy 10 regionów Słowacji, w tym sześciu graniczących z Polską. Są to: Cadca, Tvrdošín, Stará Lubovna, Bardejov, Stropkov, Svidník, Sabinov, Kysucké Nové Mesto, Levoca i Michalovce.

W wymienionych słowackich powiatach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia epidemicznego. W miejscowościach z tego terenu zamknięto: hotele, schroniska i inne obiekty noclegowe, restauracje i bary (z wyjątkiem jedzenia na wynos), wyciągi narciarskie, kolejki linowe oraz muzea i wszystkie wystawy. Co najważniejsze, restrykcje obowiązują także osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

W miejscowościach objętymi łagodniejszymi obostrzeniami sanitarnymi ewentualne zamknięcia miejsc publicznych dotyczą tylko niezaszczepionych mieszkańców.

Obowiązkowe certyfikaty

Przed wjazdem na terytorium Słowacji trzeba okazać certyfikat covidowy, informujący o odbytym szczepieniu przeciwko COVID-19, a także zarejestrować się w internetowym systemie. Dotyczy to wszystkich powyżej 12. roku życia.

Tydzień temu na Słowacji odnotowano najwyższą liczbę przypadków zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) od marca – ponad 3400 w ciągu doby. Liczba osób hospitalizowanych przekroczyła 1000, co jest z kolei najwyższym wskaźnikiem od maja tego roku. Słowacki rząd podaje, że co piąta osoba trafiająca do szpitala była zaszczepiona.

Minister zdrowia Słowacji Vladimir Lengvarsky już na początku września b.r. ostrzegał, że liczba zachorowań i hospitalizacji w kraju będzie najwyższa właśnie w październiku.

