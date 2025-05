USA wycofają produkty zawierające toksyczną substancję

Od wielu lat wyroby zawierające fluor są powszechnie reklamowane i sprzedawano, a czasem wręcz stręczono m.in. poprzez rekomendacje medyczne czy akcje w szkołach i przedszkolach.

Agencja Żywności i Leków (FDA) ogłosiła właśnie, że rozpocznie proces wycofywania z rynku kropli i tabletek z fluorem na receptę dla dzieci. Nie chodzi zatem o pastę do zębów czy płyny do płukania jamy ustnej.

Do szerokiego grona przeciwników stosowania tej substancji zalicza się m.in. obecny sekretarz zdrowia w administracji Donalda Trumpa Robert J. Kennedy Jr. Opinii publicznej jest on znany przede wszystkim ze sprzeciwu wobec reżimu sanitarnego obowiązującego w okresie ogłoszonej "pandemii" COVID-19. Przez zwolenników sanitaryzmu covidowego jest określany jako "antyszczepionkowiec", co nie jest określeniem precyzyjnym, ponieważ opowiadał się on przeciwko przymusowi aplikowania preparatów.

Kennedy jest doświadczonym i renomowanym prawnikiem. Przez wiele lat podejmował wysiłki na rzecz zakazu toksycznych substancji w produktach spożywczych i medycznych – również tych stosowanych do "ochrony" zębów. Z tego powodu był oskarżany o uleganie tzw. teoriom spiskowym oraz podważanie tzw. konsensusu ekspertów medycznych.

Toksyczny fluor

Przez lata liczne grono producentów farmaceutycznych oraz lekarzy twierdziło, że produkty zawierające fluor – w tym preparaty czy suplementy diety – sprawiać miały, by zęby były mocniejsze. Pod tym właśnie hasłem podawano je, szczególnie najmłodszym, którym dopiero rosną zęby stałe. Suplementy z fluorem zalecano szczególnie dzieciom z wysokim ryzykiem próchnicy.

Z kolei w ocenie krytyków, praktyka ta zupełnie ignorowała fakt, że fluor jest substancją toksyczną – co wykazywały nie tylko źródła niezależne czy teoretycy, ale niekiedy także wyniki oficjalnych badań medycznych. Przeciwnicy fluoru powołują się również na wyroki sądowe.

FDA wskazuje na upośledzanie działania narządów wewnętrznych czy wzrost ryzyka zachorowalności na raka. Fluor podawano też „na zęby” dzieciom – u których, jak twierdzą przeciwnicy stosowania substancji – miał powodować upośledzenie intelektualne oraz przyczyniać się do powstawania cech autyzmu. Wskazują oni, że sąd skonstatował, że władze medyczne ignorowały ten fakt.

Jak dbać o zęby?

Jak przekazał komisarz FDA, dr. Marty Makary, najlepszym sposobem, by utrzymać w zdrowiu zęby u dzieci jest po prostu dbać o ich higienę, a także unikać niezdrowej diety – przede wszystkim nadmiaru cukru. Cukier nie tylko powoduje liczne choroby, ale także niszczy zęby.

To niejedyne działania wymierzone w stosowanie fluoru, które podejmuje ostatnio resort kierowany przez Roberta J. Kennedy’ego. Otóż Departament Zdrowia dokonał także radykalnej zmiany w oficjalnych rekomendacjach.

W myśl tychże, publikowanych przez Centra ds. Kontroli Chorób, zachęcano lokalne władze do fluoryzacji wody dostępnej z publicznych ujęć – popularnej "kranówy". Teraz radykalnie się to zmieni. Niektóre stany USA – jak Floryda czy Utah – już zresztą uchwaliły przepisy zakazujące takiej praktyki, a inne mają je rozważać.

Przypomnijmy, że na rynku dostępne są także pasty do zębów niezawierające fluoru.

