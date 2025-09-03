Floryda zniesie obowiązek szczepień dla dzieci

– Dzieci na Florydzie nie będą już musiały przyjmować szczepionek przeciwko chorobom, którym można zapobiec, w tym odrze, śwince, ospie wietrznej, polio i zapaleniu wątroby – powiedział w środę Joseph Ladapo, główny lekarz stanu, w przemówieniu, w którym porównał obowiązkowe szczepienia do "niewolnictwa”.

Przełomowa decyzja

Ladapo, osobiście wybrany na to stanowisko przez Rona DeSantisa, republikańskiego gubernatora Florydy, od dawna jest sceptykiem co do obowiązkowości szczepień, a wcześniej był oskarżany przez zwolenników zdrowia publicznego o rozpowszechnianie "naukowych bzdur”.

W trakcie konferencji prasowej Ladapo potępił lockdowny i obowiązek szczepień w czasie pandemii koronawirusa, nazywając je czasem, "w którym działy się szalone rzeczy” i stwierdził, że rosnący sceptycyzm wobec szczepionek to "odbicie światła Bożego w mroku tyranii i ucisku”.

Departament Zdrowia Florydy ma obecnie surowe wymagania dotyczące szczepień. Są one opublikowane na jego stronie internetowej. Zgodnie z obecnymi przepisami, żadne dziecko nie może zostać zapisane do publicznej szkoły na Florydzie, jeśli nie otrzymało serii szczepień przeciwko szeregowi chorób.

Ladapo nie podał żadnych szczegółów ani harmonogramu uchylenia obowiązujących przepisów, ale stwierdził, że jego departament będzie współpracował z urzędnikami i administracją DeSantisa, aby wprowadzić zmiany w życie.

Pozytywnie o planach zniesienia obowiązku szczepień wypowiedział się Robert W. Malone, konserwatywny lekarz i znany przeciwnik szczepień, mianowanego przez ministra zdrowia USA Roberta F. Kennedy'ego Jr. członkiem nowego komitetu doradczego ds. praktyk szczepień.

Z kolei Anna Eskamani, demokratyczna przedstawicielka stanu Floryda, nazwała ten ruch "katastrofą zdrowia publicznego".

Czytaj też:

Kolejne zwolnienia Trumpa. Powód? "Dezinformacja na temat szczepionek"Czytaj też:

Szokujące ustalenia w sprawie szczepionek mRNA. Ukrywane zgony i skutki uboczne