500 złotych dla dawców krwi. Kto może otrzymać pieniądze?

Choć regulacje weszły w życie na początku roku, wielu Polaków dowiaduje się o nich dopiero teraz. Zmiana dotyczy realnych pieniędzy, w niektórych przypadkach nawet 500 zł za litr osocza, oraz bardzo precyzyjnie określonych fenotypów krwi.
Rzadkie grupy krwi
Zgodnie z obowiązującym od 11 lutego rozporządzeniem, "rzadkość" nie dotyczy wyłącznie grupy krwi AB Rh-. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło listę kryteriów, obejmując ponad 40 układów antygenów. Krew jest uznawana za rzadką, jeśli spełnia którykolwiek z czterech warunków: brak antygenów o wysokiej częstości, fenotyp poniżej 1 proc. populacji, specyficzna kombinacja homozygotyczna lub tzw. fenotyp null.
To sprawia, że osoba z najpopularniejszą grupą krwi może jednocześnie posiadać rzadkie antygeny, kluczowe przy dobieraniu krwi dla pacjentów z alloprzeciwciałami.Obowiązujące od lutego stawki wyglądają następująco:
- 130 zł za 1 litr krwi rzadkiej grupy,
- 1 zł za ml krwi pobranej do celów diagnostycznych,
- 280 zł za litr krwi po zabiegu uodpornienia,
- 500 zł za litr osocza po uodpornieniu,
- 70 zł za pierwszy zabieg uodpornienia,
- 35 zł za każdy kolejny,
- 1,40 zł za ml krwi pobranej do uodpornienia,
- 185 zł za zabieg aferezy.
Limit ustawowy obowiązuje od początku roku, a jednorazowa rekompensata nie może przekroczyć 1000 zł.
Po co zmieniono przepisy?
W lutym Ministerstwo Zdrowia doprecyzowało listę antygenów i zasady pobierania materiałów do celów diagnostycznych. Ujednolicono stawki i formalnie opisano, kiedy przysługuje rekompensata. Celem była aktualizacja przepisów, które nie nadążały za praktyką kliniczną – szczególnie w sytuacjach, gdy znalezienie zgodnej krwi jest możliwe tylko u pojedynczych dawców.
Warto pamiętać, że rekompensata, która jest naliczana automatycznie, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym rzadkie antygeny zgodnie z rozporządzeniem, wezwanym do oddania krwi lub osocza, jak również dawcom poddawanym uodpornieniu. Honorowi dawcy oddający standardową krew nie są objęci tymi przepisami.
