500 złotych dla dawców krwi. Kto może otrzymać pieniądze?

Choć regulacje weszły w życie na początku roku, wielu Polaków dowiaduje się o nich dopiero teraz. Zmiana dotyczy realnych pieniędzy, w niektórych przypadkach nawet 500 zł za litr osocza, oraz bardzo precyzyjnie określonych fenotypów krwi.

Rzadkie grupy krwi

Zgodnie z obowiązującym od 11 lutego rozporządzeniem, "rzadkość" nie dotyczy wyłącznie grupy krwi AB Rh-. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło listę kryteriów, obejmując ponad 40 układów antygenów. Krew jest uznawana za rzadką, jeśli spełnia którykolwiek z czterech warunków: brak antygenów o wysokiej częstości, fenotyp poniżej 1 proc. populacji, specyficzna kombinacja homozygotyczna lub tzw. fenotyp null.

To sprawia, że osoba z najpopularniejszą grupą krwi może jednocześnie posiadać rzadkie antygeny, kluczowe przy dobieraniu krwi dla pacjentów z alloprzeciwciałami.Obowiązujące od lutego stawki wyglądają następująco:

130 zł za 1 litr krwi rzadkiej grupy,

1 zł za ml krwi pobranej do celów diagnostycznych,

280 zł za litr krwi po zabiegu uodpornienia,

500 zł za litr osocza po uodpornieniu,

70 zł za pierwszy zabieg uodpornienia,

35 zł za każdy kolejny,

1,40 zł za ml krwi pobranej do uodpornienia,

185 zł za zabieg aferezy.

Limit ustawowy obowiązuje od początku roku, a jednorazowa rekompensata nie może przekroczyć 1000 zł.

Po co zmieniono przepisy?

W lutym Ministerstwo Zdrowia doprecyzowało listę antygenów i zasady pobierania materiałów do celów diagnostycznych. Ujednolicono stawki i formalnie opisano, kiedy przysługuje rekompensata. Celem była aktualizacja przepisów, które nie nadążały za praktyką kliniczną – szczególnie w sytuacjach, gdy znalezienie zgodnej krwi jest możliwe tylko u pojedynczych dawców.

Warto pamiętać, że rekompensata, która jest naliczana automatycznie, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym rzadkie antygeny zgodnie z rozporządzeniem, wezwanym do oddania krwi lub osocza, jak również dawcom poddawanym uodpornieniu. Honorowi dawcy oddający standardową krew nie są objęci tymi przepisami.

Czytaj też:

Gigantyczna inwestycja w Lublinie. Wybudują podziemny szpital na wypadek wojnyCzytaj też:

Szpital ma za mało środków na nowych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym