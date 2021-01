Premier: To będzie największy program wsparcia w historii Polski

Szef rządu opublikował na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym odniósł się do zaprezentowanych wcześniej założeń wielkiego planu inwestycyjnego po pandemii.

Premier napisał, że "wehikuł inwestycyjny będzie miał dwa silniki". Pierwszy to wynegocjowane pod koniec ubiegłego roku środki unijne dla Polski – w sumie 770 mld zł. Drugi silnik to pula środków inwestycyjnych tylko z budżetu państwa polskiego. Według Morawieckiego "będzie to największy program wsparcia inwestycji w historii naszego kraju".

"Zdaję sobie sprawę, w jak trudnych warunkach toczy się nasze życie, także gospodarcze. Aby Polska nadal miała jeden z najlepszych poziomów wzrostu gospodarczego w UE, musimy we właściwy sposób zagospodarować wszelkie dostępne nam środki. Będzie to wymagać szerokich konsultacji społecznych, ekspertyz, analiz specjalistów, ale również szybkiego tempa działania" – napisał premier.

Morawiecki: Nie wolno nam tego przegapić

"Zrównoważony, szybki rozwój Polski, pomimo epidemii - to jeden z głównych celów rządu na nadchodzący rok. Na nim dziś się skupiamy i dzięki współpracy, odpowiedzialnemu planowaniu i solidarności go zrealizujemy!" – napisał Morawiecki.

Według niego "odpowiedzialna polityka polega na tym, by planować nie w perspektywie lat, ale dekad". "Chcemy nie tylko opanować epidemię, ale jednocześnie przywrócić siły polskiej gospodarce i jak najszybciej wzmocnić wzrost gospodarczy. Nie wolno nam przegapić tego kluczowego momentu odbudowy" – podkreślił.

