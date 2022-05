Zarząd JSW został powołany na nową kadencję. W niezmienionym składzie

Rada nadzorcza spółki podjęła odpowiednie uchwały dotyczące powołania osób do składu zarządu na XI kadencję – poinformował w środę portal ISBnews.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Jak przekazano w komunikacie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zdecydowano się powołać:

Tomasza Cudnego na stanowisko prezesa zarządu; Sebastiana Bartosa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu do spraw handlu; Roberta Ostrowskiego na stanowisko zastępcy prezesa zarządu do spraw ekonomicznych; Edwarda Paździorko na stanowisko zastępcy prezesa zarządu do spraw technicznych; Artura Wojtkowa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu do spraw pracy i polityki społecznej.

Wymienione osoby zostaną powołane w skład zarządu XI kadencji spółki z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia JSW zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok – podano w oświadczeniu, cytowanym przez portal ISBnews.

Jastrzębska Spółka Węglowa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 2011 roku.

Tragiczne wydarzenia w kopalniach JSW

Ostatni okres działalności JSW był pełen tragicznych wydarzeń w polskich kopalniach.

W kwietniu w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do dwóch wybuchów. Najbardziej prawdopodobną przyczyną był metan. Odpowiednie służby przeprowadziły akcję ratowniczą. Pracujące na miejscu zastępy ratowników na początku poszukiwały trzech pracowników, którzy zostali pod ziemią. W trakcie akcji utracono kontakt z siedmioma ratownikami. Utrata kontaktu to wynik drugiego wybuchu, do którego doszło w trakcie trwania akcji ratowniczej. Ostatecznie zginęło dziewięć osób.

Natomiast Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy w kopalni JSW Zofiówka. Po wstrząsie i wypływie metanu, zginęło tam sześciu górników. Postępowania prowadzone są pod kątem art. 163 i 220 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

