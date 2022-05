Badanie: Blisko 25 proc. Polaków rozważa przebranżowienie do IT

Dane z raportu zatytułowanego "Praca w IT" opracował w poniedziałek portal ekonomiczny ISBnews.

Branża IT

Poza atrakcyjnymi zarobkami, Polacy jako czynnik zachęcający do podjęcia pracy w branży IT wymienili: możliwość nieustannego rozwoju oraz udział w ciekawych projektach. Respondenci podkreślili chęć rozwoju w branży. Najważniejsze dla potencjalnych kandydatów są: dobre zarobki (78,93 proc.), możliwość pracy zdalnej (64,05 proc.), możliwość nieustannego rozwoju (59,5 proc.), możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach (57,85 proc.) i obcowanie z nowymi technologiami (54,13 proc.).

– Atrakcyjne wynagrodzenie, premie czy ciekawe bonusy rzeczywiście potrafią sprawić, że specjalista zastanowi się nad zmianą pracy. Jednak to, co w mojej opinii jest równie ważne, a widzę to, obserwując naszych pracowników oraz nowe talenty, które nieustannie pozyskujemy, to rozwój. Widzimy, że specjaliści IT oczekują od pracodawców ciekawych wyzwań, angażujących projektów i możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji – powiedział Konrad Brominski, menager z firmy Evolution.

Badanie

Dla badanych ważna jest również zgrana załoga w pracy. 64,88 proc. ankietowanych wskazało że oczekuje dobrej atmosfery w zespole. Jednocześnie potencjalni kandydaci oczekują, że praca w IT da im elastyczny czas pracy (60,33 proc,), możliwość pracy z dowolnego miejsca (59,09 proc.) oraz możliwość rozwoju kompetencji (50,41 proc.). 23,55 proc. ankietowanych stwierdziło, iż praca w IT może zapewnić im odpowiedni balans.

Na pytanie o interesujące dziedziny w IT najwięcej ankietowanych (30,17 proc.) wskazało obszar testowania oprogramowania, samo programowanie znalazło się na drugim miejscu (18,6 proc.), a na trzecim (11,16 proc.) – obsługa.

