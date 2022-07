Jakie kraje najbardziej pomagają Ukrainie? Polska w czołówce

Brytyjski koncern medialny przeanalizował, które państwa deklarują największe wsparcie na cele wojskowe dla walczących z Rosją Ukraińców.

Na pierwszym miejscu w analizie BBC znalazły się Stany Zjednoczone. USA zobowiązały się zapewnić państwu ukraińskiemu aż 25,45 mld dolarów.

Pomoc Ukrainie. Polska w czołówce

Zaraz za Amerykanami znalazły się Wielka Brytania oraz Polska. Rząd premiera Borisa Johnsona zadeklarował 2,53 mld dolarów, natomiast polskie władze – 1,81 mld dolarów. Kolejne pozycje w klasyfikacji dotyczącej pomocy dla Ukrainy zajmują: Niemcy (1,48 mld dolarów), Kanada (0,8 mld), Norwegia (0,48 mld) i Czechy (0,27 mld). Co ciekawe, dopiero na 13. miejscu uplasowała się Francja, która zadeklarowała 0,16 mld dolarów, a jeszcze dalej – na 15. pozycji – Włochy (0,11 mld dolarów).

– Zachód stosunkowo wolno reagował na prośby Ukrainy o ciężkie uzbrojenie. W początkowej fazie wojny istniały obawy o sprowokowanie Rosji, politycy nie docenili też skali ukraińskiego oporu. Z czasem te postawy uległy zmianie, choć wciąż pojawiają się pytania o determinację Zachodu do dalszego wspierania Kijowa – ocenił w rozmowie ze stacją BBC ekspert do spraw wojskowości Jonathan Beale, cytowany w sobotę przez portal Gazeta.pl. – Dla Ukrainy, walczącej o przetrwanie przeciwko przytłaczającym siłom wroga, liczby wciąż mają znaczenie. Ukraińcy nadal uważają, że nie dostają wystarczającej ilości broni. Na początku wojny Ukraina apelowała o myśliwce. Do tej pory nie dostarczono ani jednego – dodał Beale.

Johnson złożył obietnicę Zełenskiemu

Wielka Brytania przekaże Ukrainie dodatkowy miliard funtów pomocy wojskowej – poinformował ostatnio premier kraju Boris Johnson.

Nowe fundusze zwiększą brytyjską pomoc wojskową udzieloną Kijowowi do 2,3 mld funtów. Brytyjczycy wydali również 1,5 mld funtów na pomoc humanitarną i gospodarczą dla Ukrainy. Premier Boris Johnson powiedział, że brytyjskie wydatki "przekształcą obronę Ukrainy".

