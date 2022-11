Morawiecki za zyskiem "0 plus" spółek energetycznych

– Ja jestem za tym, aby spółki energetyczne w przyszłym roku miały koszt w pełni pokryty, również koszt inwestycyjny pokryty, ale żeby ich zysk był minimalny – powiedział Morawiecki podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

– Chcę, żeby ograniczyć inwestycje do tych najbardziej niezbędnych, również tych rozpoczynanych, dla systemu elektroenergetycznego – tak, żeby to był zysk netto 0 plus. Nie gigantyczny zysk netto, tylko właśnie żeby był niewielki, a więc pokrycie kosztów, pokrycie amortyzacji, planów inwestycyjnych – dodał.

Podkreślił, że chodzi mu o sektor w całości – spółki obrotu, dystrybucji i wytwarzania.

Morawiecki: Planujemy rewizję PEP2040

Premier przekazał ponadto, że rząd planuje przyjąć do końca roku aktualizację "Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040". Dokument ma zostać przedstawiony w ciągu 5-6 tygodni.

– Czy będzie rewizja 'Polityki Energetycznej Państwa'? Tak, będzie - do końca roku planujemy zrobić tę rewizję. A więc praktycznie w ciągu 5-6 tygodni zobaczycie państwo nowy dokument 'Polityki Energetycznej Państwa 2040 - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

Dodał, że także do końca roku rząd planuje przedstawić plan inwestycyjny dla górnictwa.

Bez podwyżek w tym roku?

Zgodnie z założeniami ustawy zakładającej zamrożenie cen prądu na przyszły rok, dla zużycia do 2 lub do 3 MWh (w zależności od wielkości gospodarstwa domowego) w skali roku, cena na 2023 r. będzie na takim samym poziomie, jak w 2022 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Czekał na uregulowanie kwestii legislacyjnych. "Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że decyzja ws. tych taryf ma zapaść w ciągu najbliższych dni, na początku listopada. To prezes URE wykona ruch i odrzuci wnioski trzech firm" – wskazuje "Rz".

– Zwyczajowo wnioski śródroczne są odrzucane przez Prezesa URE zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy rząd wprowadza szeroką interwencję oraz rekompensaty dla spółek obrotu – mówi informator gazety.

