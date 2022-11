22 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Alarmujące dane

Aż 22 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie serwisów ZaradnyFinansowo.pl i FINATIN.pl. To alarmujące dane, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą oraz utrzymujący się wysoki poziom inflacji.

Oszczędzanie jest ważne, ponieważ pozwala nam na zgromadzenie pewnej kwoty pieniędzy, która może być przeznaczona na przyszłe wydatki lub na pokrycie nagłych, niezapowiedzianych kosztów. Dzięki oszczędzaniu możemy także zabezpieczyć naszą przyszłość finansową i uniknąć zaciągania pożyczek czy innych zobowiązań w przyszłości.

Dane Eurostatu malują również niezbyt pozytywny obraz, plasując nas na szarym końcu z jedną z najniższych stóp oszczędności wśród gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej.

Gdzie trzymamy oszczędności? Ponad 1/4 poza bankami

Polacy, mimo że coraz bardziej świadomi finansowo, wciąż nie korzystają ze wszystkich narzędzi, które mogłyby im pomóc w oszczędzaniu. Z najnowszego badania wynika, że 28,5 proc. Polaków nigdy nie korzystało z lokaty ani konta oszczędnościowego. Tymczasem takie produkty bankowe są dostępne dla każdego i mogą być bardzo pomocne w budowaniu oszczędności i ochrony przed inflacją.

Badanie pokazuje także, że 8 proc. Polaków trzyma oszczędności na nieoprocentowanych kontach bankowych, a 17 proc. w gotówce. Tylko 5 proc. inwestuje oszczędności na giełdzie lub w innej formie.

– Inflacja to proces, w którym ceny rosną, a wartość pieniądza maleje. Aby uchronić się przed utratą pieniędzy, warto zdeponować je na lokacie czy oprocentowanym koncie oszczędnościowym. Nawet jeśli oprocentowanie na takich kontach jest niższe niż stopa inflacji, można choć częściowo ochronić pieniądze przed jej negatywnymi skutkami – mówi Mateusz, autor bloga ZaradnyFinansowo.pl.

Lokata bankowa? Tylko z wysokim oprocentowaniem

Badani zostali zapytani również o to, co by skłoniło ich do otwarcia lokaty bankowej w banku innym niż ten, w którym mają konto osobiste i przechowują pieniądze. Aż 65 proc. badanych deklaruje, że do przeniesienia pieniędzy na lokatę w innym banku skłoniłoby ich atrakcyjne oprocentowanie środków.

Dodatkowo część z badanych wskazała jako ważne – choć już dużo mniej – czynniki, które mogłyby mieć wpływ na ich decyzję: odpowiedni okres trwania depozytu (35 proc.), możliwość załatwienia formalności przez internet (31 proc.) i łatwość założenia lokaty (30 proc.) czy prostota obsługi (27 proc.).

Tylko dla 15 proc. Polaków istotna w tym wypadku byłaby bliskość placówki bankowej, a kolejne 15 proc. stwierdziło, że nic nie byłoby w stanie skłonić ich do powierzenia swoich oszczędności innej instytucji bankowej.

Badanie zostało wykonane w październiku 2022 r. przez SW Research techniką CAWI na reprezentatywnej grupie 1011 Polaków w wieku 16 i więcej lat.

Czytaj też:

Ile wyniesie inflacja w 2023 roku? Projekcja NBP