Ile wyniesie inflacja w 2023 roku? Projekcja NBP

W poniedziałek NBP przekazał, że inflacja konsumencka wyniesie: 14,5 proc. w 2022 roku, 13,1 proc. w 2023 roku, 5,9 proc. w 2024 roku, 3,5 proc. w 2025 roku.

W 2023 roku inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – 19,6 proc. rok do roku w pierwszym kwartale, 14,2 proc. w drugim kwartale, 11,1 proc. w trzecim kwartale oraz 8 proc. w czwartym kwartale.

Raport o inflacji

"Po wzroście inflacji w pierwszym kwartale 2023 roku, w dalszym horyzoncie, wraz z wygasaniem wpływu czynników podwyższających, poziom inflacji zacznie się obniżać. Przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym przy stopie referencyjnej równej 6,75 proc.) inflacja dopiero pod koniec horyzontu projekcji powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. (...) Za stopniowym spadkiem inflacji przemawia, obok spowolnienia wzrostu zagregowanego popytu w gospodarce, czego wyrazem jest obniżenie się luki popytowej, zakładane obniżenie cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych w latach 2023-2025. Ceny tych surowców wciąż będą jednak przewyższać poziom sprzed pandemii" – czytamy w "Raporcie o inflacji", udostępnionym przez ISBnews.pl.

Projekcja listopadowa obejmuje okres od czwartego kwartału 2022 roku do czwartego kwartału 2025 roku. Punktem startowym projekcji jest trzeci kwartał tego roku. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 21 października 2022 roku oraz informacji o planowanych zmianach legislacyjnych ogłoszonych do 7 listopada br. – zastrzegł bank centralny.

Ceny energii

Ze względu na proces taryfikacji i opóźnione dostosowanie do wcześniejszych wzrostów cen surowców i uprawnień do emisji CO2 spadek dynamiki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla gospodarstw domowych będzie rozłożony w czasie.

Według centralnej ścieżki projekcji, ceny energii wzrosną o 30,5 proc. w 2022 roku, a następnie wzrosną o 320,6 proc. w 2023 roku, o 7,7 proc. w 2024 roku i o 5,6 proc. w 2025 roku.

