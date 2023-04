W Rosji tonie przemysł stoczniowy. Produkcja statków załamała z powodu sankcji

Korporacja stoczniowa United Shipbuilding Corporation (USC) jest objęta sankcjami od 2014 r., ale dopiero po lutym 2022 r. jej problemy z pozyskiwaniem zagranicznych produktów i usług nabrały charakteru systemowego – powiedział przedstawiciel firmy, którego cytuje amerykańskie dziennik "The Wall Street Journal".

USC buduje obecnie 59 statków towarowych. Firma dostarczyła 17 statków w 2020 r., 16 w 2021 r., ale w ostatnim czasie tylko cztery, ponieważ śruby okrętowe przestały być sprowadzane z Niemiec – podaje "WSJ", powołując się na źródła zaznajomione z zamówieniami realizowanymi przez firmę.

W 2018 r. Igor Sieczin, dyrektor generalny Rosnieftu, obiecał, że w 2019 r. rozpocznie się w Rosji produkcja najnowszych śrub sterowych, kluczowego elementu elektrycznego układu napędowego statku. Zostały one wyprodukowane przez spółkę joint venture Rosnieftu i General Electric dla statków o dużej pojemności, produkowanych przez kompleks stoczniowy Zvezda. Ale 8 marca 2022 r. General Electric ogłosił zawieszenie swojej działalności w Rosji.

Sankcje za wojnę z Ukrainą. Rosyjskim stoczniowcom kończą się części

Portfel zamówień Zvezdy, którego głównym klientem jest Rosnieft (potrzebuje tankowców, gazowców, w tym lodowych) obejmuje ponad 50 jednostek. Znaczna część komponentów do nich została zgromadzona przed nałożeniem sankcji i zainstalowana z pomocą koreańskich partnerów, którzy następnie przestali współpracować z Rosją.

Minister przemysłu i handlu Denis Manturow w lutym tego roku polecił urzędnikom i USC dopracować kwestię stworzenia państwowego programu wspierania budowy silników. W Rosji nie ma silników do statków o dużej pojemności, a potrzeba ich dziesiątek rocznie, choćby to transportu ropy. Rozwój tego sektora może kosztować ponad 100 mld rubli i potrwać 10 lat. Manturow obiecał na ten cel 110 mld rubli do 2025 r.

Zdaniem niektórych dyrektorów rosyjski sektor stoczniowy stoi przed największym wyzwaniem od czasu upadku Związku Radzieckiego– zwraca uwagę "WSJ". Substytucja importu przynajmniej części zagranicznych podzespołów będzie możliwa co najwyżej za kilka lat. I nawet jeśli stocznie mają zapasy niezbędnych komponentów, nie zawsze jest możliwe ich zainstalowanie bez specjalistów z zagranicy.

