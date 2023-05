W europejskim kraju rozważają zamrożenie cen żywności

W lutym 2022 roku polski rząd wprowadził zerową stawkę VAT na niektóre produkty spożywcze. Zwolnienie to zostało przedłużone na kolejne miesiące i pozostanie w mocy co najmniej do końca 2023 roku. Celem obniżenia podatków było zmniejszenie kosztów codziennych zakupów. Decyzja ta została podjęta jeszcze przed rozpoczęciem wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale po tym, jak inflacja wymknęła się spod kontroli.

Wielka Brytania zamrozi ceny?

Teraz rząd Wielkiej Brytanii rozważa zamrożenie cen produktów spożywczych. "The Sunday Telegraph" ujawnił plany rządu dotyczące umowy z sieciami supermarketów, w ramach której poszczególne przedsiębiorstwa miałyby zamrozić ceny podstawowych artykułów spożywczych. Rozważana jest formuła zachęty, a nie nakazu. Nie są póki co znane szczegóły dotyczące mechanizmu tej zachęty.

Przyczyną tak radykalnych pomysłów rządu jest fakt, że ceny żywności nadal rosną.

Czy uda się przeforsować takie głęboko ingerujące w działanie wolnego rynku rozwiązanie? "Daily Telegraph" wskazuje, że co najmniej dwóch ministrów w rządzie sprzeciwia się pomysłowi Rishi Sunaka. Oponenci zauważają, że regulowanie cen może działać w latach 70. ubiegłego wieku, gdy premier Edward Heath (również z Partii Konserwatywnej) wprowadził takie kontrole. Jednak na globalnym rynku takie zastrzeżenia, według nich, nie przyniosą rezultatów.

Co na to branża?

Przedstawiciele branży handlowej ostrzegają przed narzucaniem zamrożenia cen. Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego, które obejmuje ponad 200 podmiotów, oświadczyło w poniedziałek, że proponowane przez rząd ograniczenia nie wpłyną na ceny produktów spożywczych. Jeśli rząd chce obniżyć ceny, powinien działać w przeciwnym kierunku i skupić się na redukcji regulacji.

– Wysokie ceny żywności są bezpośrednim wynikiem rosnących kosztów energii, transportu i pracy, a także wyższych cen płaconych producentom żywności i rolnikom. Podczas gdy ceny towarów spadają, wiele kosztów utrzymujących inflację na wysokim poziomie wynika obecnie z gąszczu nowych regulacji rządowych – ocenia brytyjskie konsorcjum.

