Niedługo ważne zmiany dla konsumentów. Morawiecki: Wzywamy rządzących

We wtorek odbyło się spotkanie Zespołu Pracy dla Polski, którym kieruje Mateusz Morawiecki. Politycy zajęli się kwestią przedłużenia tarcz ochronnych dla konsumentów energii, tematem inflacji oraz zerowym VATem na żywność. Przypomnijmy, że będzie on obowiązywał tylko do kwietnia tego roku. Potem stawka wróci do pierwotnego poziomu, czyli 5 proc. Morawiecki zaapelował o przedłużenie obniżki do końca roku.

– Byliśmy generalnie zgodni, że należy przedłużyć działanie tych wszystkich amortyzujących środków, które wcześniej zastosowaliśmy. Zabraliśmy się za temat ogromnie odpowiedzialnie, ponieważ zaproponowaliśmy rozwiązania, które nie będą obciążały budżetu lub będą obciążały budżet państwa polskiego w niewielkim stopniu – powiedział był premier w trakcie konferencji po spotkaniu.

Apel Morawieckiego

Zespół zarekomendował rządowi nałożenie podatku od nadmiarowych zysków firm energetycznych ze wszystkich sektorów w celu sfinansowania tarcz ochronnych dla konsumentów. Morawiecki wezwał także ministra finansów do przedłużenia zerowego VATu na żywność.

– Zwróciliśmy uwagę na to, że według dzisiejszych założeń zero VAT na żywność, który wdrożyliśmy dwa lata temu, ma przestać obowiązywać od 1 kwietnia tego roku, czyli już za dwa miesiące. Postulujemy i wzywamy rządzących, aby przedłużyć działanie zerowego VAT-u do końca roku – powiedział polityk PiS.

Morawiecki zapowiedział, że jeśli rząd sam nie podejmie decyzji w tej sprawie, wtedy posłowie PiS przedstawią własne projekty ustaw.

– Tutaj w obu tych przypadkach jeżeli nie będzie odpowiedniego działania po stronie rządzących, będą projekty poselskie nasze, które doprowadzą do tego, że z jednej strony zaproponujemy przedłużenie tarczy osłonowej na energię elektryczną, energię cieplną, a z drugiej strony również na VAT na żywność […]. Mamy już gotowe projekty poselskie – stwierdził były premier.

Przypomnijmy, że zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona 1 lutego 2022 roku w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej.

