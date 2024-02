Bank Światowy: Koszt odbudowy Ukrainy wzrósł do 486 mld dolarów

Po prawie dwóch latach inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę zaktualizowana ocena szkód i potrzeb (Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA3) opublikowana przez rząd Ukrainy, Grupę Banku Światowego, Komisję Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych szacuje obecnie, że na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowity koszt odbudowy w Ukrainie wyniesie 486 mld dolarów w ciągu następnej dekady, w porównaniu z 411 mld dolarów szacowanymi rok temu – podał Bank Światowy.

Władze Ukrainy szacują, że tylko w 2024 roku kraj będzie potrzebował około 15 mld dolarów na natychmiastową odbudowę zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym, ze szczególnym naciskiem na wspieranie i mobilizację sektora prywatnego wraz z odbudową mieszkalnictwa, infrastruktury miękkiej i usług, energii oraz transportu. RDNA3 podkreśla, że podczas gdy około 5,5 mld dolarów z tej kwoty zostało zabezpieczone, zarówno przez międzynarodowych partnerów Ukrainy, jak i jej własne zasoby, około 9,5 mld dolarów jest obecnie niefinansowane, podano.

Premier Ukrainy: Głównym źródłem odbudowy Ukrainy powinna być konfiskata rosyjskich aktywów

"Pomimo trwającej wojny na pełną skalę, ukraiński rząd, przy wsparciu międzynarodowych partnerów, kontynuuje wdrażanie programu szybkiej odbudowy. Przeprowadzenie trzeciej szybkiej oceny szkód i potrzeb (RDNA3) pozwala nam podejść do tego procesu bardziej systematycznie. Jesteśmy wdzięczni Bankowi Światowemu i innym partnerom za tę pracę. Widzimy, że potrzeby w zakresie odbudowy nadal rosły w ciągu ostatniego roku. Głównym źródłem odbudowy Ukrainy powinna być konfiskata rosyjskich aktywów zamrożonych na Zachodzie. Musimy rozpocząć ten proces już w tym roku. Jednocześnie ukraiński rząd tworzy warunki do przyciągnięcia prywatnych inwestycji, które przyspieszą proces odbudowy i przekształcą nasz kraj na drodze do UE" – powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany w komunikacie.

"Agresja Rosji nadal ma daleko idące konsekwencje dla Ukrainy. UE będzie nadal odgrywać kluczową rolę w podejmowaniu krótko- i średnioterminowych wyzwań wskazanych w dzisiejszym raporcie RDNA3. Udostępniając zaktualizowane informacje, RDNA3 pomaga w dalszym ukierunkowaniu wysiłków na rzecz odbudowy, odbudowy i modernizacji za pośrednictwem Ukraine Facility i Ukraine Plan" – dodał komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi.

RDNA3, która obejmuje szkody poniesione od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., stwierdza, że bezpośrednie szkody na Ukrainie wynoszą blisko 152 mld USD, a najbardziej dotknięte sektory to mieszkalnictwo, transport, handel, przemysł, energetyka i rolnictwo. Szkody koncentrują się w obwodach donieckim, charkowskim, ługańskim, zaporoskim, chersońskim i kijowskim, czyli w tych samych regionach, które poniosły największe szkody już w poprzedniej ocenie.

W całym kraju 10 proc. zasobów mieszkaniowych zostało uszkodzonych lub zniszczonych, co przedłużyło wysiedlanie Ukraińców z ich społeczności. Zniszczenie zapory w Kachowce i elektrowni wodnej w czerwcu 2023 r. wywarło znaczący negatywny wpływ na środowisko i rolnictwo oraz zaostrzyło wyzwania, przed którymi już stoją ludzie walczący o dostęp do mieszkań, wody, żywności i usług zdrowotnych, wskazano również.

