"Zwiększy możliwości inwestycyjne w naszym kraju". PiS składa projekt ustawy

W środę posłowie PiS zaprezentowali na konferencji prasowej projekt zmian w podatku od nieruchomości. To odpowiedź na rządowe plany zmian w tym zakresie. Jak przekonywali posłowie opozycji, ich propozycja zwiększy "możliwości inwestycyjne w naszym kraju". Projekt został opracowany przez zespół parlamentarny "Proste podatki", którym kieruje Janusz Kowalski.

– Złym projektem, który bardzo mocno uderzy w biznes, bardzo mocno uderzy w nasze zdolności proinwestycyjne, nasze jako kraju, jest przygotowany przez rząd […] projekt ustawy, który dotyczy podatku od nieruchomości. […] Kilkaset stron uwag biznesu do projektu 9-stronnicowego to jest skala, ta grubość tego pliku […] to jest obraz skali niekompetencji i fatalnych rozwiązań, które zostały zaproponowane przez tę władzę – powiedział Jacek Sasin.

Propozycja PiS

Janusz Kowalski przedstawił najważniejsze założenia projektu PiS. Pierwszym z nich jest wprowadzenie 10-letniego zwolnienia podatkowego z podatku od nieruchomości dla nowych budowli. Chodzi przede wszystkim o projekty infrastrukturalne. Kolejną propozycją jest wprowadzenie okresu przejściowego dla tych obiektów, które mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości, a do tej pory nie były nim objęte.

– Proponujemy ustalić maksymalną stawkę […] 0,5 procent rocznie podatku dla takich obiektów, które do 31 grudnia 2024 roku nie były objęte podatkiem od nieruchomości, a po 1 stycznia mają być objęte – powiedział Kowalski.

Następnym pomysłem jest zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli o wartości do 250 tys. złotych.

– Po to, żeby przysłowiowy przedsiębiorca nie był opodatkowany np. podatkiem od wiaty, od lekkiej konstrukcji […]. Czwarta bardzo ważna rzecz […] status quo musi polegać na tym, że podatkiem od nieruchomości będą objęte budowle w zakresie wyłącznie części budowlanych – wyjaśnił Kowalski.

