Program mieszkaniowy. Postulat Tuska bez realizacji, kłótnie w rządzie

Jeszcze w sierpniu ze strony szefa rządu padały dość optymistyczne deklaracje w sprawie realizacji jednego z kampanijnych założeń.

– Mamy w rezerwie miliardy złotych na mieszkalnictwo i budownictwo. W zależności od tego, który z projektów zyska większość głosów i będzie wydawał się najskuteczniejszy, od tego będzie zależało, ile pieniędzy na to przeznaczymy. Jeśli chodzi o prace nad tzw. kredytem 0 procent, to one są najbardziej zaawansowane i są już procedowane w ramach rządu – mówił Donald Tusk, cytowany przez RMF FM.

Informacja na stronie KO mówi o "realizacji", minister o zamknięciu tematu

Na stronie internetowej 100konkretow.pl wciąż można znaleźć w zakładce "mieszkalnictwo" informację, że projekt "kredyt 0 proc." jest w trakcie realizacji.

To jednak fikcja. Jak poinformował bowiem minister rozwoju Krzysztof Paszyk, temat "kredytu 0 proc." jest już zamknięty.

Jak ustaliło radio RMF FM, w resorcie co prawda trwają cały czas prace nad projektem mieszkaniowym, ale szczegółów ani daty jego publikacji nie wskazano.

Dlaczego program mieszkaniowy nie jest realizowany?

W koalicji rządzącej nie ma woli przeforsowania zmian. Wszystko z powodu braku zgody większości koalicjantów. Lewica i Polska 2050 krytykują pomysł dopłat do kredytów. Słychać argumenty, że na propozycji skorzystają jedynie deweloperzy, ponieważ na skutek realizacji postulatu, ceny za metr kwadratowy wzrosną jeszcze bardziej.

Podobnie było w przypadku rządów PiS, gdy realizowano program "Kredyt 2 procent". Wówczas z propozycji skorzystało 120 tys. osób, ale ceny mieszkań zdecydowanie wzrosły już po jego wprowadzeniu i to o kilkanaście procent. Ten sam scenariusz mógłby zadziałać, jeśli chodzi o realizację postulatu "Kredytu 0 procent".

Deweloperzy niezadowoleni z zawieszenia prac

Z wstrzymania prac nad postulatem, który był zgłaszany w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, niezadowolona jest branża deweloperska.

– Widzimy konieczność zbudowania alternatywny dla naszego sektora – powiedział radiu RMF FM dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Bartosz Guss.

Jak przypomina RMF FM, mimo oczekiwań wielu młodych ludzi pragnących o własnych czterech kątach, termin ogłoszenia jakiegokolwiek projektu ustawy dotyczącego mieszkalnictwa nadal jest przesuwany, a koalicjanci wciąż nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Czytaj też:

Złote żniwa deweloperów. Marże najwyższe w historiiCzytaj też:

Kolejna niezrealizowana obietnica Tuska. Rząd próbuje ratować sytuację