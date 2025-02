Co z programem mieszkaniowym rządu? Są nowe informacje

– Moim celem jest, żeby ten program od IV kwartału tego roku zaczął obowiązywać, więc mamy sporo czasu, żeby tę ścieżkę na poziomie rządu i parlamentu przeprowadzić – powiedział Paszyk w Radiu Zet.

Przypomniał, że cały program mieszkaniowy będzie realizowany poprzez dwie ustawy. Pierwszy projekt – dotyczący gwarancji 2,5 mld zł na mieszkania komunalne i społeczne – Paszyk skierował na Stały Komitet Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu.

Co przewiduje program?

Minister powiedział wcześniej w rozmowie, że program "Klucz do mieszkania" będzie zawierał limit liczby wniosków na poziomie 10 tys. kwartalnie oraz limity dochodowe w wysokości 6 500 zł netto dla gospodarstwa jednoosobowego czy 9 500 zł – dwuosobowego, 11 500 zł – trzyosobowego, 13 500 zł – czteroosobowego.

Przedstawiony w czwartek przez MRiT program wspierania mieszkalnictwa "Klucz do mieszkania" zakłada oparcie się na trzech "kluczach": mieszkalnictwie komunalnym, mieszkalnictwie społecznym i mieszkalnictwie własnościowym w dedykowanym mu programie "Pierwsze klucze". Własnościowa część programu uwzględnia mieszkania wyłącznie z rynku wtórnego i domy jednorodzinne z rynku wtórnego lub budowane metodą gospodarczą.

Program wsparcia zakupu mieszkań lub domów na własność – "Pierwsze klucze" – ma być dostępny wyłącznie dla osób, które nie miały i nie posiadają własnego mieszkania bądź domu. Będą one musiały też spełnić określone ustawą kryteria dochodowe. Założenia programu wykluczają kupno nieruchomości na rynku pierwotnym. Aby skorzystać z programu kupowane mieszkanie lub dom muszą być oddane do użytku co najmniej 5 lat wcześniej, a dotychczasowy właściciel musi je posiadać od co najmniej 3 lat. Wprowadzony ma zostać limit ceny metra kwadratowego – do 10 tys. zł (w przypadku Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania i Wrocławia do 11 tys. zł). Gminy będą miały także możliwość samodzielnego wyznaczania limitu cenowego.

