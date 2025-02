"Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane". Wkrótce ustawa wiatrakowa

Projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, zakładający zniesienie zasady 10H i ustalenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań na 500 m, trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów w czwartek, 27 lutego, zaś pod obrady Rady Ministrów – około 11 marca – zapowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

– No jakby tak patrzeć na kalendarz, to mamy jeszcze taką ścieżkę, że komitet stały rady ministrów, komisja prawnicza – bo to jest trudna, skomplikowana ustawa, fachowa i szczegółowa – a potem Rada Ministrów myślę koło 11 marca, taki termin jest do dochowania – powiedziała Hennig-Kloska w TVP Info.

– 16 grudnia wysłaliśmy tę ustawę. Potem paru ministrów zgłosiło wątpliwości, ale wracamy – jutro Komitet Stały. Wierzę, że ustawa zostanie przyjęta, bo wszelkie wątpliwości zostały rozwiane – dodała.

Minister przypomniała, że do projektu dodano m.in. kwestie dotyczące modernizacji elektrowni wiatrowych (tzw. repowering).

Ułatwienia w stawianiu wiatraków

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładający zniesienie generalnej zasady 10H oraz ustalający minimalną odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych na poziomie 500 m do konsultacji i uzgodnień trafił pod koniec września. Obecnie przyjęta minimalnej odległość ustawowa wynosi 700 m.

We wtorek Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że uzupełniło projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych m.in. o kwestie dotyczące modernizacji elektrowni wiatrowych (tzw. repowering), a także wprowadzenie wymogu odległości elektrowni wiatrowych od dróg krajowych (1H) oraz zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeniach powietrznych MCTR i MRT. Resort szacuje, że w latach 2025-2028 modernizacji mogą zostać poddane turbiny wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,1 GW.

Czytaj też:

Powraca kontrowersyjna ustawa. Poprzednio wywołała burzę w rządzieCzytaj też:

Branża wiatrakowa naciska na rząd. Straszy utratą przez Polskę miliardów