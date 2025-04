Będą zmiany w wieku emerytalnym. Oto kogo będą dotyczyły

Od przyszłego roku wiek emerytalny dla tancerzy zawodowych (baletowych) ma zostać zmieniony. Kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 40 lat, a mężczyźni po ukończeniu 45. roku życia, pod warunkiem udokumentowania odpowiedniego stażu pracy.

Autorzy zmian w przepisach wskazują, że kariera tancerza jest pełna urazów oraz wielogodzinnych, wyczerpujących treningów. Z tego powodu osoby wykonujące ten zawód nie są w stanie pracować do obowiązującego obecnie powszechnego wieku emerytalnego.

Planowane wejście w życie ustawy to 1 stycznia 2026 roku.

Zmiany w powszechnym wieku emerytalnym?

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk w rozmowie z Radiem Zet podkreślił, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. – Wiek emerytalny kobiet ani mężczyzn nie będzie zmieniony – zaznaczył rozmówca Beaty Lubeckiej.

Jak podkreślił, "każdy może sam rozstrzygnąć sobie, jak długo chce pracować".

– Dziś nie ma żadnych ograniczeń, żeby osoba, która nabyła uprawnień emerytalnych z tytułu wieku, pracowała – mówił Derdziuk.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) każdy pracownik nabywa prawa do świadczenia emerytalnego. Co ważne, czasem lepiej poczekać kilka miesięcy i złożyć wniosek o emeryturę w konkretnym momencie roku, aby otrzymywane świadczenie było wyższe. Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę?

Należy pamiętać, że co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje waloryzacji składek i kapitału początkowego. W praktyce oznacza to, że wszystkie środki zgromadzone przez pracownika na koncie emerytalnym są podnoszone o pewien wskaźnik. Ma to uchronić pieniądze przed utratą wartości.

Z tego powodu najkorzystniej jest przejść na emeryturę w lipcu. Należy pamiętać, że umowa o pracę, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni, musi być rozwiązana najpóźniej dwa dni przed końcem miesiąca. Z kolei wniosek o emeryturę, wraz ze świadectwem pracy, należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca.

