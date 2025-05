Trump ma nową "ofertę" dla Chin. Zdradził, ile powinny wynosić cła

Donald Trump podpisał 2 kwietnia rozporządzenie wykonawcze wprowadzające wzajemne cła na szereg krajów na całym świecie. Kilka dni później prezydent USA ogłosił 90-dniowe moratorium na obowiązywanie taryf. W rezultacie amerykańskie cła dla wszystkich znajdujących się na liście krajów zostały tymczasowo obniżone do 10 proc., a jedynie w przypadku Chin wzrosły do wcześniej zapowiadanych 145 proc. Tym samym rywalizacja handlowa Waszyngtonu z Pekinem weszła na kolejny poziom.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent i główny negocjator ds. handlu Jamieson Greer spotkają się w ten weekend w Szwajcarii z chińskim ministrem gospodarki He Lifengiem. Rozmowy te mogą być pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania "wojny handlowej", która destabilizuje światową gospodarkę. Podczas czwartkowej rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Donald Trump powiedział, że wierzy, iż Pekin "bardzo chce zawrzeć umowę". – Myślę, że będziemy mieć dobry weekend z Chinami. Myślę, że mają wiele do zyskania. Myślę, że mają o wiele więcej do zyskania niż my, w pewnym sensie – mówił. Wyraził także przekonanie, że nadchodzące rozmowy chińsko-amerykańskie o handlu "to będzie coś znaczącego".

Nowy pomysł Trumpa ws. ceł na Chiny

W piątek Trump przedstawił nowy pomysł dotyczący ceł na Chiny. "80-proc. cła na Chiny wydają się odpowiednie! Ale to sprawa Scotta B." – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Nawiązał w ten sposób do planowanego spotkania Scotta Bessenta, amerykańskiego sekretarza skarbu, z chińskim ministrem gospodarki.

Trump wezwał również Pekin do otwarcia rynków. "Chiny powinny otwierać swój rynek na USA. Byłoby to dla nich bardzo korzystne. Zamknięte rynki już nie działają!!!" – stwierdził. Obecnie chińskie cła na eksport z Ameryki wynoszą 125 proc. Chiny to największy eksporter i druga co do wielkości gospodarka świata.

Czytaj też:

Trump ogłasza sukces. USA i Wielka Brytania podpiszą umowę handlową