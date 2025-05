A na co "ma pójść" mniej pieniędzy? Czyli – czy PKB jest z gumy?

A to słyszymy, że na zbrojenia musimy w zaistniałej sytuacji (bo – wiadomo – Rosja!) wydawać nieporównanie więcej pieniędzy niż przed laty – jeszcze niedawno miało to być co najmniej 2 proc PKB, potem co najmniej 3 proc. PKB, a teraz już co najmniej 5 proc. PKB.

A to słyszymy, że na służbę zdrowia to wszystkie państwa wydają znacznie więcej pieniędzy w relacji do PKB od Polski i bez takich wydatków nie mamy nawet co marzyć o lepszej opiece zdrowotnej. Bo my wydajemy podobno „tylko” nieco ponad 6 proc. PKB, a państwa Zachodu wydają podobno aż nieco ponad 10 proc. PKB.