Przez jeden błąd możesz stracić wszystkie pieniądze. To nowa forma oszustwa

Oszuści podszywają się pod Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wykorzystując zaufanie Polaków do publicznej instytucji, chcą wyłudzić dane i pieniądze. Jak relacjonuje portal Biznes Info, schemat działania jest prosty, ale wyjątkowo skuteczny: ofiara otrzymuje telefon od osoby podającej się za pracownika Funduszu. Rozmówca twierdzi, że konto bankowe klienta zostało zaatakowane lub wystąpiło ryzyko utraty środków. Następnie "konsultant" wskazuje, jak "zabezpieczyć" pieniądze.

Przestępcy wykorzystują element zaskoczenia i paniki, aby nakłonić rozmówców do przekazania danych do logowania, kodów PIN oraz kodów SMS potrzebnych do autoryzowania transakcji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ostrzega

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał komunikat. "W związku z informacjami o klientach banków otrzymujących telefony od osób podszywających się pod pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Fundusz informuje, że jego pracownicy nigdy nie dzwonią do deponentów w sprawie pozyskania informacji o ich rachunkach bankowych, nie proszą o podanie haseł dostępu do takich rachunków, kodów PIN/SMS lub innych danych umożliwiających pozyskanie informacji o danych deponenta lub zadysponowanie jego środkami, a także nie polecają dokonania przelewu czy wypłaty gotówki z konta deponenta" – czytamy.

"Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności i czujności w sytuacjach, gdy ktoś podaje się za pracownika Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, innej instytucji lub banku twierdząc, że np. nastąpiła próba włamania na konto bankowe lub inna nietypowa sytuacja. Należy w tej sytuacji pilnie skontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem w celu weryfikacji podanych informacji" – przekazano. Weryfikacji można dokonać dzwoniąc na bezpłatny numer infolinii 800 569 341 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja gwarantująca depozyty banków w Polsce. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych, które są zagrożone upadłością. Powstała na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.

