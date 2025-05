Kontrowersyjny pomysł UE. Chodzi o kierowców-seniorów

Unia Europejska ma pomysł zmian w przepisach, które mają dać seniorom możliwość samooceny swoich zdolności za kierownicą. Pierwotne plany zakładały wprowadzenie obowiązkowych badań kierowców seniorów co dwa lata dla osób po 65. roku życia, a nawet corocznie dla tych po 75. roku życia. Jednak te propozycje spotkały się z krytyką ze strony europosłów, którzy obawiali się, że takie regulacje mogą ograniczać mobilność seniorów i być formą dyskryminacji – donosi portal Money.pl. Serwis wskazuje, że kwestia ta budzi kontrowersje w całej Europie.

Komisja Europejska pracuje nad uelastycznieniem podejście do kwestii kierowców po 65. roku życia. Pojawiła się propozycja, by zamiast obligatoryjnych badań lekarskich, seniorzy mieli możliwość korzystania z tzw. samooceny – samodzielnie mogliby określić swoją zdolność do prowadzenia pojazdów. Jak czytamy, decyzja ta jest wynikiem szerokiej debaty i uwzględnienia różnych perspektyw.

Senior wypełni kwestionariusz

Oznacza to wprost, że to państwa członkowskie będą miały swobodę w decydowaniu, czy samoocena kierowcy po 65. roku życia jest wystarczająca, czy też konieczne będą dodatkowe badania lekarskie. Samoocena miałaby polegać na wypełnieniu specjalnego kwestionariusza lub skorzystaniu z interaktywnej platformy online, która pomoże seniorom ocenić swoje umiejętności. Szczegóły nie są jeszcze znane.

Przekonuje się, że taki system ma na celu uwzględnienie indywidualnych różnic między seniorami. Nie każdy kierowca senior w wieku 65+ ma takie same możliwości i ograniczenia. Samoocena ma dać im możliwość realnej oceny swoich predyspozycji.

Statystyki wskazują na wzrost liczby wypadków spowodowanych przez seniorów. W 2024 roku osoby powyżej 60 lat były sprawcami 3866 wypadków, w których zginęło 339 osób, a ponad 4300 zostało rannych. Money.pl zwraca uwagę, że choć seniorzy powodują mniej wypadków, to ich skutki bywają bardziej tragiczne.

Czytaj też:

Co młodzi wyborcy myślą o UE? Interesujące wyniki sondażuCzytaj też:

UE wydała w 2024 r. więcej na rosyjską ropę i gaz, niż na pomoc dla Ukrainy