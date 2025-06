Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D Do Rzeczy S.A.

Do Rzeczy S.A. otwiera się na giełdę

16 czerwca 2025 roku zakończył się proces przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D Do Rzeczy S.A. prowadzony w ramach publicznej emisji we współpracy z Domem Maklerskim INC S.A.

Dziękujemy wszystkim Inwestorom za zaufanie oraz zaangażowanie w budowanie niezależnych, konserwatywno-liberalnych mediów nowej generacji. Kolejnym krokiem będzie formalny przydział akcji serii D, czyli podsumowanie oferty oraz ustalenie ostatecznej listy Inwestorów, którzy obejmą akcje – planowany na 23 czerwca 2025 roku. Wówczas opublikujemy również oficjalne wyniki emisji. Razem tworzymy przyszłość Do Rzeczy S.A. – spółki łączącej tradycję niezależnego dziennikarstwa z nowoczesnymi technologiami, cyfrowym rozwojem i lojalną społecznością czytelników. Zespół Do Rzeczy S.A.