Ważny termin dla pobierających 800 plus. Bez tego nie otrzymasz pieniędzy na czas

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2026 r. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć odpowiedni wniosek. ZUS przypomina, aby zrobić to jak najszybciej, jeśli chcemy zachować ciągłość świadczenia.

Wnioski a termin wypłaty świadczenia

Nabór wniosków ruszył w lutym tego roku. Każdy, kto złożył go do końca kwietnia otrzyma świadczenie bez żadnej przerwy. Wniosek złożony w maju oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone w lipcu wraz z wypłatą świadczenia za ten miesiąc.

Wnioski złożone w czerwcu oznaczają, że pieniądze trafią na konto rodziców do końca sierpnia wraz z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Jeśli jednak rodzic przegapi termin i złoży wniosek w lipcu lub później, wtedy pieniądze zostaną wypłacone za miesiąc, w którym ZUS otrzymał wniosek, bez wyrównania.

Nie dotyczy to rodziców, którym dopiero co urodziło się dziecko. Na złożenie wniosku mają oni bowiem trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeżeli zrobią to w terminie, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

800 plus

Jak przypominają urzędnicy ZUS-u, wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia. Wypłata świadczenia realizowana jest bezgotówkowo, na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Warto przypomnieć, że od czerwca 800 plus dla obywateli Ukrainy jest wypłacane tylko dzieciom uczęszczającym do polskich szkół i przedszkoli. To, czy dziecko pobiera edukację w Polsce, będzie weryfikowane w ZUS.

