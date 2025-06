Co dalej z kosztami energii? "Możliwa rezygnacja z mrożenia cen w 2026 roku"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) widzi możliwość odejścia od mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych od 2026 r., poinformowała szefowa resortu. Jak przekazała, koszt mrożenia cen w IV kw. br. – o którym zdecydował wczoraj rząd – wyniesie 500-850 mln zł, przy czym resort dysponuje oszczędnościami w wysokości ok. 900 mln zł.

– Gdy obejmowałam kierownictwo w tym resorcie, dopłacaliśmy z budżetu państwa do ceny energii około 30 mld zł. A w tym roku to już jest 5 mld zł i myślę, że w przyszłym roku możemy już wyjść z tego wsparcia, właśnie sprowadzając taryfy, ceny energii – te które są realne na rynku – do poziomu 500 zł. To jest realne, by w przyszłym roku przestać dopłacać. Wydaje mi się, że ten czwarty kwartał jeszcze nie da takiej możliwości, stąd z wyprzedzeniem ten czwarty kwartał zabezpieczamy mrożeniem – powiedziała Hennig-Kloska w radiowej Jedynce.

Hennig-Kloska: Ceny obniżają się systematycznie

Wyjaśniła, że ceny energii elektrycznej "obniżają się systematycznie od półtora roku" i obecnie dla firm są już dostępne niższe, niż były przyjęte w ustawie.

– Do końca lipca spółki energetyczne mają podać nowe taryfy i od nich trzeba liczyć ten koszt [mrożenia], więc w zależności, jak ta taryfa zostanie policzona, to ten koszt może być bardzo różny – szacujemy go od 500 mln zł do mniej więcej 850 mln zł – wskazała minister.

Hennig-Kloska podkreśliła, że resort ma na ten cel zabezpieczone finansowanie w postaci oszczędności "na różnych odcinkach tego programu mrożenia cen" w wysokości ok. 900 mln zł.

Premier Donald Tusk poinformował wczoraj, że rząd podjął decyzję o zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych do końca tego roku.

Zgodnie z ustawą z 27 listopada 2024 r. dotyczącą ograniczania wysokości cen energii elektrycznej, jej odbiorcy w gospodarstwach domowych do końca września 2025 roku korzystają z rozliczeń za energię po cenie maksymalnej wynoszącej 500 zł/MWh.

