Skarga do TSUE na rentę wdowią. Resort odpowiada

1 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę renty wdowiej. Według stowarzyszenia "Rodzice Solo – kontra" założenia tego świadczenia są niesprawiedliwe. – To systemowe wykluczenie oparte wyłącznie na tym, czy ktoś miał męża lub żonę. Taka sytuacja narusza nie tylko zasadę równości, ale także podstawowe prawa człowieka – mówi w rozmowie z "Faktem" jedna z członkiń stowarzyszenia. Samotne matki zarzucają, że renta wdowia dyskryminuje je ze względu na stan cywilny.

Inicjatywa zaskarżyła przepisy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. "W skardze wskazujemy na dyskryminację kobiet, które samotnie wychowują dzieci i pracują, opłacając dokładnie takie same składki na ubezpieczenia społeczne jak osoby w małżeństwach, ale otrzymując gorszy pakiet zabezpieczenia na starość. Z powodu wykluczenia z renty wdowiej, są zmuszone pracować ciężej i dłużej, żeby w przyszłości wypracować dostęp do świadczeń porównywalnych z tymi, które dzięki nowemu przepisowi mogą być przyznane" – pisze stowarzyszenie.

MRiPS: To nie jest przeniesienie emerytury

Portal next.gazeta.pl zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o komentarz do zarzutów stawianych przez organizację. Resort podkreślił, że "świadczenia emerytalno-rentowe w Polsce są ściśle powiązane z indywidualnym przebiegiem ubezpieczenia konkretnej osoby i wynikają z jej własnego udziału w finansowaniu systemu ubezpieczeń społecznych".

Ministerstwo podkreśla, że system oparty na składkach ubezpieczonych i pracodawców, nie przewiduje dziedziczenia emerytur ani dowolnego kształtowania zasad wypłaty świadczeń w oderwaniu od tych fundamentalnych reguł. Resort wyjaśnił, że "renta rodzinna, potocznie nazywana 'rentą wdowią', nie jest w rzeczywistości prostym przeniesieniem emerytury po zmarłym współmałżonku, lecz odrębnym świadczeniem o charakterze alimentacyjnym, którego celem jest zabezpieczenie członków rodziny zmarłego – w tym wdów i wdowców – którzy utracili środki utrzymania".

Czytaj też:

Tysiące ludzi czeka na to świadczenie. ZUS podał terminy wypłatCzytaj też:

Nowe świadczenie dla wybranych. Niektórzy będą zawiedzeni