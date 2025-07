KE wzywa Polskę do zmiany przepisów. Wszczęto postępowanie

Dyrektywą ustanowiono normy dotyczące składowisk, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego, wody, gleby i powietrza. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą zastosować środki w celu zapewnienia, aby składowane były wyłącznie odpady przetworzone.

Co przewiduje regulacja?

Dyrektywa w sprawie składowania odpadów określa cel polegający na ograniczeniu składowania odpadów komunalnych do 10 proc. do 2035 r., zakazuje od 2030 r. składowania odpadów nadających się do recyklingu lub innego odzysku oraz określa zasady obliczania osiągnięcia celu w zakresie ograniczenia składowania odpadów, podano.

"Polska nie ustanowiła odpowiednich zasad obliczania wskaźników składowania. Ponadto niektóre normy dotyczące składowania i odbioru rtęci metalicznej oraz niektóre elementy procedur kontroli i monitorowania w odniesieniu do eksploatacji składowiska i fazy poeksploatacyjnej nie zostały prawidłowo transponowane. Niedociągnięcia te będą miały negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, zwłaszcza w miejscach, w których znajdują się składowiska odpadów. Komisja kieruje zatem do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a państwo to ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję" – czytamy w komunikacie.

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

KE interweniuje ws. zamówień publicznych

Na tym nie koniec. Komisja Europejska podjęła również decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezastosowaniem się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 7 września 2023 r., podała Komisja. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że Polska naruszyła swoje obowiązki wynikające z dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych, wprowadzając do prawa krajowego odstępstwa, które nie są przewidziane w dyrektywach.

"Unijne przepisy dotyczące zamówień publicznych wymagają od instytucji zamawiających udzielania zamówień publicznych powyżej określonego progu, przy pełnym poszanowaniu zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji. Orzeczenie Trybunału dotyczy zwolnień z obowiązku przedstawienia dokumentów bezpieczeństwa na mocy polskiego prawa zamówień publicznych. Trybunał stwierdził, że Polska dodała do polskiego prawa zamówień publicznych wyłączenia, które nie były zgodne z przepisami UE i w związku z tym nie dokonała prawidłowej transpozycji unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Komisja kieruje zatem do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia na podstawie art. 260 TFUE, a państwo to ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję" – czytamy w komunikacie.

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu do TSUE sprawy przeciwko Polsce z wnioskiem o nałożenie sankcji finansowych.

