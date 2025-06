Komisja Europejska pozywa Polskę. Chce nałożenia sankcji

Decyzja o wystąpieniu przeciwko Polsce na drogę sądową zapadła w środę.

Seria pozwów Komisji Europejskiej przeciwko Polsce

Komisja Europejska wyjaśniła, że zdecydowała się złożyć pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z brakiem zapewnienia członkom zainteresowanej społeczności możliwości zaskarżenia braku lub niewystarczających planów ochrony powietrza, co wymagane jest przez dyrektywy ws. jakości powietrza.

KE przekonuje, że pełne wdrożenie niniejszej dyrektywy jest kluczowe dla skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. "W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczenia powietrza określonych w prawie unijnym dyrektywa wymaga od państw członkowskich przyjęcia planów ochrony powietrza i ustanowienia odpowiednich środków, aby maksymalnie skrócić okresy przekroczenia" – czytamy.

W komunikacie przywołano konwencję Aarhus i traktaty UE, które przyznają indywidualnym obywatelom oraz organizacjom pozarządowym zajmującym się ochroną środowiska możliwość zaskarżenia decyzji władz w tym zakresie.

"Wniosek o nałożenie sankcji finansowych"

To jednak nie jedyna sprawa, w której Komisja postanowiła wystąpić przeciwko Polsce. Złożono bowiem jeszcze dwa pozwy. Pierwszy za brak transpozycji dyrektywy w sprawie wody pitnej. Wezwanie do usunięcia uchybienia w tym zakresie Komisja skierowała do władz w Warszawie w marcu 2023 roku. Teraz unijni urzędnicy uznali dotychczasowe wysiłku strony polskiej za niewystarczające, w związku z czym postanowili skierować sprawę do TSUE wraz z wnioskiem o nałożenie sankcji finansowych.

Ostatni z pozwów ma związek z nieprawidłową transpozycją przepisów dotyczących europejskiego nakazu aresztowania.

Czytaj też:

Michał Dworczyk z nowym stanowiskiem w PE. "Jedyny Polak"Czytaj też:

Zakaz importu rosyjskiego gazu. Zdecydowany krok KECzytaj też:

"Piątek 13 i dobre wieści". Komisja Europejska dała Polsce zgodę