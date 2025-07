Program Dobrowolnych Nabyć. Spółka CPK pozyskała już ponad połowę gruntów

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) pozyskał – według stanu na 14 lipca br. – 2 100 działek o łącznej powierzchni ponad 2 tys. ha, potrzebnych do realizacji programu inwestycyjnego CPK. Oznacza to, że nabyto ponad 52 proc. gruntów objętych decyzją lokalizacyjną dla lotniska i zachodniej części węzła kolejowego, jak podkreśliła spółka.

"Do tej pory wpłynęło 1 045 zgłoszeń, w tym obejmujących około 88 proc. powierzchni wskazanej w tej decyzji lokalizacyjnej. Dane te potwierdzają duże zainteresowanie właścicieli oraz wysoką skuteczność działań prowadzonych przez spółkę. W przypadku kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka nabyła do tej pory około 70 działek o łącznej powierzchni 65 hektarów. Aż 95 proc. wytypowanych działek, na których powstanie pierwszy odcinek linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź, zostało zgłoszonych do PDN" – czytamy w komunikacie.

Spółka CPK osiągnęła rekordowe wyniki

CPK nie zwalnia tempa w procesie pozyskiwania nieruchomości. Czerwiec 2025 okazał się rekordowy pod względem liczby podpisanych umów w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć – zarówno lotniskowego, jak i kolejowego – od początku jego istnienia. Tylko w tym miesiącu przeprowadzono 40 transakcji.

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie między innymi centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld złotych.

Czytaj też:

CPK ogłosił przetarg na kluczową bocznicę kolejową