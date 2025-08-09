Małżeństwa z długim stażem dostaną dodatkowe pieniądze? Trwają prace

"Fakt" przypomina, że od roku senacka komisja ds. petycji zajmuje się obywatelską propozycją wprowadzenia specjalnego świadczenia dla małżeństw. W zależności od stażu, małżeństwo mogłyby otrzymywać od 5 tys. zł do 8 tys. zł i to niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Zgodnie z petycją, pieniądze miałyby zostać wypłacane raz na pięć lat.

Dodatkowe pieniądze dla małżeństw z długim stażem?

Ministerstwo Finansów jest sceptyczne co do tego pomysłu, jednak mimo tego, senatorowie i tak pracują nad projektem. – W czasach, kiedy tak mało par decyduje się na związek małżeński, wiele małżeństw się rozpada, należy docenić te, które przetrwały i wciąż są razem – powiedział "Faktowi" Robert Mamątow senator PiS, przewodniczący senackiej komisji ds. petycji. Polityk PiS zauważył, że obecnie pary, które przeżyły razem 50 lat, dostają od państwa tylko odznaczenie. – Mówią, że to tylko zbieracze kurzu. Należałoby finansowo docenić takie pary, przekazać świadczenie, które pozwoli im np. finansować wspólny wyjazd – ocenił Robert Mamątow.

Senat może zająć się propozycją po wakacjach

W trakcie pracy nad propozycją, senator PiS zaproponował poprawki, zmieniające pierwotną inicjatywę. Senackie Biuro Legislacyjne przygotowuje nowy projekt ustawy. Centrum Informacyjne Senatu przekazało gazecie, iż "z uwagi na duże koszty realizacji postulowanego rozwiązania, przewodniczący komisji senator Robert Mamątow, złożył propozycję polegającą na tym, że świadczenie dla małżeństw legitymujących się 50-letnim i wyższym stażem małżeńskim wypłacone byłoby jednorazowo w kwocie 5000 zł". Centrum Informacyjne Senatu wyjaśnia, iż poprawka eliminuje także wzrost kwoty świadczenia o 500 zł po upływie kolejnych pięciu lat. "Koszt wynikający z oceny skutków regulacji to ok. 1 mld zł w skali roku. W rezultacie komisja postanowiła zwrócić się do Biura Legislacyjnego o przygotowanie kolejnej oceny skutków regulacji z uwzględnieniem poprawki senatora w różnych wariantach. Podczas posiedzenia nie były omawiane progi dochodowe ani inne kryteria ograniczające krąg uprawnionych. Jedynym kryterium pozostaje 50-letni staż małżeński" – wyjaśniło.

"Fakt" podkreśla, iż wszystko wskazuje na to, że Senat zajmie się sprawą po sierpniowych wakacjach.

