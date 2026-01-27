Cios w polskie szpitale? Miliony z KPO poważnie zagrożone

Jednostką odpowiedzialną za projekty IT związane z cyfryzacją ochrony zdrowia w Polsce jest Centrum e-Zdrowia (CeZ). Popłynęło do niego ponad 1 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia.

"Rzeczpospolita" ustaliła, że jak dotąd ogłoszono 43 przetargi na łączną kwotę 874,2 mln zł. Rozstrzygnięto jedynie 25 z nich, na łączną kwotę 190,3 mln zł. Konkursy o łącznej puli w wysokości niemal 700 mln zł nadal czekają na finał.

Pozostało pięć miesięcy

Pieniądze z KPO na e-zdrowie trzeba wydać do końca czerwca. CeZ przekonuje, że główne przetargi już wszczęto, a ewentualne dodatkowe zamówienia będą miały charakter uzupełniający i będą dotyczyć "elementów wspierających".

Niektóre przetargi z e-zdrowia są powiązane z konkursem na cyfryzację szpitali. W wyniku naboru do 359 placówek medycznych popłynęły z KPO już ponad 3 mld zł, ale żeby rozliczyć otrzymane pieniądze, muszą wykazać m.in. wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do Platformy Usług Inteligentnych (PUI). Mają na to czas do 30 czerwca br. "Jeżeli PUI nie zacznie działać, to szpitale stracą pieniądze" – wskazała "Rzeczpospolita".

"Wdrożenie Platformy Usług Inteligentnych wymaga zmian w prawie, a dokładniej nowelizacji Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, gdzie określono katalog systemów informatycznych, którymi zarządza CeZ. Takich przepisów jeszcze nie ma" – czytamy.

Zagrożona jest również realizacja kolejnego kamienia milowego. Chodzi o "wejście w życie pakietu legislacyjnego dotyczącego uruchomienia krajowych usług e-zdrowia oraz ich integracji z istniejącymi i dostępnymi systemami e-zdrowia na poziomie krajowym i regionalnym". 25 listopada ub.r. projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z rozwojem e-zdrowia trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nie został on jednak nadal opublikowany. Resort zdrowia zapewnia, że "w najbliższym czasie planowane jest przekazanie projektu ustawy do konsultacji zewnętrznych".

