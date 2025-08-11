Ile amunicji w ciągu roku produkuje Polska? Premier podał dane

– Zakład Nitro-Chem jest to jeden z zakładów, kluczowych z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i dlatego tak ważne jest, by produkcja – mówię tutaj o licencjach, eksporcie i swobodnym dysponowaniem technologiami – to wszystko składało się na suwerenność naszych działań – tłumaczył premier w poniedziałek na konferencji prasowej w Bydgoszczy.

– Mówiąc krótko – chcemy, aby maksimum produkcji amunicji było w Polsce, abyśmy byli właścicielami licencji i technologii, od których zależy bezpieczeństwo naszego kraju. W Nitro-Chemie mówimy o pociskach kalibru 155 – doprecyzował.

Tusk: 200 tys. pocisków rocznie to zamiar ambitny i realistyczny

Dodał, że w grudniu 2023 roku produkcja w Polsce pocisków kalibru 155 wynosiła ok. 5 tys. rocznie, "a w tym roku osiągniemy blisko 30 tys. – po dwóch latach".

– Zamiarem ambitnym i realistycznym jest też to, że w perspektywie kolejnych dwóch lat osiągniemy pułap blisko 200 tys. rocznie. […] To powinno zapewnić 100 proc. potrzeb polskiej armii, jeśli chodzi o ten typ pocisku" – zapowiedział Tusk.

– Chcemy, by wszystko, co jest możliwe do wyprodukowania w Polsce było nie tylko produkowane, ale również zamawiane przez polskie wojsko, MON właśnie w polskich firmach. To ma znaczenie dla wielu firm, które będą miały szansę istnieć, dalej pracować – mówił.

Premier o produkcji amunicji w Polsce

– Rozmawialiśmy o współpracy z Azotami w Tarnowie – konkretnie Nitro-Chem będzie firmą korzystającą na współpracy. Rozmawialiśmy o systemie zamówień przez polską armie produktów i usług w Polsce – to szansa dla (Zakładów) Cegielskiego, który dzięki współpracy w przestrzeni zbrojeniowej będzie miał szansę na reaktywacje produkcji. Autosan ma zlecenia, Jelcz, powstają nowe zakłady chcemy ulokować produkcję wielu rzeczy, które kupowaliśmy (zagranicą) w Polsce – podsumował premier.

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) – jednego z największych koncernów obronnych w Europie. PGZ to grupa kapitałowa skupiająca blisko 70 zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego.