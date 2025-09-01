Kłopoty Poczty Polskiej. Przetarg unieważniony

Jak informuje RMF FM, dotychczasowa umowa wygasła wczoraj. Z ustaleń radia wynika, że Poczta Polska wyceniła swe usługi na kwotę o prawie dwa miliardy złotych przewyższającą środki, które Ministerstwo Sprawiedliwości było w stanie przeznaczyć na ten cel.

Olbrzymie oczekiwania finansowe Poczty Polskiej

Według przepisów, podmiot zamawiający daną usługę może unieważnić postępowanie, jeśli cena lub koszty najkorzystniejszej oferty przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wskazany cel.

Dziennikarze zwracają uwagę, że w przypadku oferty Poczty Polskiej i zamówienia resortu sprawiedliwości dysproporcja była gigantyczna.

"Poczta chciała za swe usługi ponad 4,3 mld zł, gdy resort sprawiedliwości przeznaczył na zamówienie niespełna 2,5 mld zł" – czytamy na rmf24.pl.

Aneks do umowy z publicznym operatorem. Co przewiduje?

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla jednak, że ciągłość świadczenia usług zostanie zachowana. Podpisano bowiem aneks do umowy, zgodnie z którym, Poczta Polska będzie dostarczać przesyłki do końca roku.

Publiczny operator za wykonanie usługi chce prawie 290 milionów złotych brutto. W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty kolejny przetarg.

Jak wynika z doniesień radia RMF FM, trudno jednak oczekiwać, by kolejne oferty były znacznie niższe od przedstawionych wcześniej.

