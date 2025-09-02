Więcej nowych aut. Te marki cieszą się największą popularnością

Taki rezultat oznacza powrót rynku na ścieżkę wzrostu po jednomiesięcznym "wahnięciu" w czerwcu, związanym z efektem wysokiej bazy sprzed roku.

Sierpień br. przyniósł kolejny rekordowy wzrost udziału w rynku producentów z Chin (8,9 proc.). Po 8 miesiącach udział marek chińskich producentów osiągnął 6,5 proc., podał też Instytut. Podkreślono również, że udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) w rynku również był w sierpniu rekordowy i wyniósł 7,8 proc.

Tyle aut osobowych zarejestrowano

"Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w sierpniu 2025 roku zarejestrowano w Polsce 47 299 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 12,97 proc. (+5 431 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 15,3 proc. (-8 545 szt.) mniej niż w lipcu 2025 roku. Dane skumulowane (421 495 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2025 roku o 5,47 proc. (+21 864 szt.)" – czytamy w komunikacie.

W ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce 42 480 samochodów osobowych, o 14,6 proc. (+5 411 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 15,5 proc. (-7 791 szt.) mniej niż w lipcu br. W 2025 roku w Polsce zarejestrowano dotychczas 378 034 nowe samochody osobowe, o 5,84 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (+20 874 szt.), podano także.

"W sierpniu 2025 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 30,3 proc. Udział firm osiągnął poziom 69,7 proc." – czytamy dalej.

Co z "dostawczakami"?

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 4 819, o 0,42 proc. (+20 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 13,53 proc. (-754 szt.) mniej niż w lipcu br. W tym roku zarejestrowano dotąd łącznie 43 461 aut dostawczych, o 2,3 proc. (+990 szt.) więcej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

"Prognoza IBRM Samar na 2025 rok nadal zakłada rejestrację około 585 tys. samochodów osobowych oraz 67,5 tys. samochodów dostawczych, choć dynamika wzrostu wskazuje na możliwość w przyszłości korekty prognozy w górę" – zakończono w komunikacie.

