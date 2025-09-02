Rosja oferuje Indiom ogromną zniżkę na ropę

Bloomberg donosi, że cena ropy Ural jest oferowana Indiom z rabatem 3-4 dolarów za baryłkę w stosunku do ropy Brent. Źródła dodały, że cena dotyczy ładunków, które mają zostać dostarczone pod koniec września i w październiku.

Indie kupują rosyjską ropę

Indie stały się głównym importerem rosyjskiej ropy po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, ale ostatnio zostały objęte cłami USA. Te sankcje gospodarcze i wielokrotna krytyka ze strony prezydenta Donalda Trumpa i jego urzędników skłoniły New Delhi do zacieśnienia więzi z Chinami i zademonstrowania powiązań z Moskwą.

Indyjskie rafinerie nadal kupują rosyjską ropę, pomimo krótkiej przerwy na początku sierpnia, a zaoferowana zniżka zapewne wzbudzi duże zainteresowanie kupujących.

Według raportów agentów portowych, między 27 sierpnia a 1 września państwowe i prywatne indyjskie rafinerie otrzymały 11,4 miliona baryłek rosyjskiej ropy. Jeden ładunek został dostarczony poprzez przeładunek ze statku objętego sankcjami. Eksperci wskazują, że we wrześniu prawdopodobnie wzrośnie eksport rosyjskiej ropy do Indii. Rosja obniża ceny, aby sprzedać więcej surowca, ponieważ nie jest w stanie przetworzyć takich ilości po atakach ukraińskich dronów na rafinerie i stacje naftowe.

Indie planują zacieśnienie współpracy gospodarczej z Rosją. Według "Financial Times", podczas spotkania na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Chinach, premier Narenda Modi powiedział Władimirowi Putinowi, że "nawet w najtrudniejszych okolicznościach Indie i Rosja szły ramię w ramię”.

– Nasza ścisła współpraca jest ważna nie tylko dla naszych dwóch krajów, ale także dla pokoju, stabilności i dobrobytu na świecie – stwierdził.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii poinformowało, że podczas spotkania Modi i Putin omawiali współpracę dwustronną, w tym w sektorze gospodarczym, finansowym i energetycznym. Strony "wyraziły zadowolenie ze stałego rozwoju więzi dwustronnych” w tych obszarach.

