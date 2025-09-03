Morawiecki ogłasza "Plan Energetyczny" dla Polski. Sześć punktów

"Energia elektryczna i stabilność jej dostaw to fundament bezpieczeństwa i rozwoju każdego państwa. Albo Polska będzie miała tanią energię – albo nasze bezpieczeństwo, przyszłość i rozwój będą zagrożone" – napisał Morawiecki w mediach społecznościowych. Dodał, że "natychmiast musimy obniżyć ceny energii przynajmniej o 30 proc.".

Były premier proponuje obniżkę VAT, taryf dystrybucyjnych i nieracjonalnych opłat, uproszczenie i cyfryzacja programów wsparcia, taryfę socjalną dla najbardziej wrażliwych: 0,30 zł/kWh i bon energetyczny do 1500 zł.

Plan Morawieckiego zakłada m.in. wprowadzenie racjonalnego miksu energetycznego (atom, gaz, węgiel, OZE), specjalne strefy energetyczne dla przemysłu, rewizję Zielonego Ładu (odejście od nierealnych celów redukcji CO2 i reformę ETS), tanie taryfy dystrybucyjne, wsparcie dla rodzin i sektora MŚP, w tym zniżki i dotacje.

Plan energetyczny dla Polski. Sześć punktów Morawieckiego

"Polska potrzebuje realistycznej, silnej i nowoczesnej strategii energetycznej – wolnej od ideologii, skupionej na rodzinach i gospodarce! (...) Tani prąd to nie luksus. To fundament suwerenności i rozwoju! Czas skończyć z rachunkami grozy – razem zapewnijmy tanią energię dla Polski" – czytamy we wpisie byłego premiera.

Do dalszej pracy nad programem Morawiecki zaprasza "ekspertów, przedsiębiorców i wszystkie środowiska, którym zależy na przyszłości Polski, na naszym bezpieczeństwie, zwiększaniu konkurencyjności i inwestycji polskiej gospodarki".

Polityk podkreśla, że "prąd nie może być drogim luksusem – musi być tani i dostępny". "To fakt, który rozstrzygnie o tym, czy polskie rodziny i przemysł przetrwają w globalnej walce o przetrwanie. Żyjemy w epoce geopolitycznych wstrząsów, a tania energia jest jednym ze strategicznych zasobów, o które toczą się wojny. Również ta obok nas" – zwraca uwagę Morawiecki.

