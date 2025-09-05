Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Decyzja należy do KE

"Jesteśmy w intensywnym dialogu z Komisją Europejską i mam przekonanie graniczące z pewnością, że otrzymamy zgodę szybciej niż nasi południowi sąsiedzi. Jest duża szansa, że będzie to jeszcze w tym roku" – powiedział Motyka podczas konferencji prasowej.

KE wszczęła postępowanie poszerzone

Jak zaznaczył minister energii, strona rządowa zrobi wszystko, żeby nie była to zgoda warunkowa.

W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska zainicjowała postępowanie poszerzone w sprawie akceptacji pomocy publicznej dla projektu – jest to standardowa procedura przy tego typu dużych przedsięwzięciach, w ramach której KE ocenia zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym i wpływ inwestycji na rynek energii w Unii Europejskiej.

Po uzyskaniu akceptacji Komisji dla pomocy publicznej Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) będą mogły uzyskać dokapitalizowanie służące realizacji kolejnych etapów projektu.

Kluczowa umowa zawarta

Elektrotim zawarł umowę z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) na zaprojektowanie i budowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z liniami zasilającymi na potrzeby pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – podała spółka.

Maksymalna wartość umowy to 161,85 mln zł netto (199,08 mln zł brutto). Zakres podstawowy jest warty 9,8 mln zł netto.

"Na maksymalną wartość przedmiotu umowy składają się: 1. wynagrodzenie za wykonanie zakresu podstawowego (prace formalno-prawne i prace projektowe) w wysokości 9,8 mln zł netto oraz 2. wynagrodzenie za wykonanie prawa opcji (budowa) w wysokości łącznej 152,05 mln z netto" – czytamy w komunikacie.

Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji do 15 października 2025 r. (opcje o łącznej wartości 148,7 mln zł netto) oraz do 30 stycznia 2026 r. (opcje o łącznej wartości 3,4 mln zł netto).

Termin zakończenia realizacji prac z zakresu podstawowego ustalono na styczeń 2027 roku, a z zakresu opcjonalnego na maj 2028 roku.

