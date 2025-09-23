Rewolucja w przepisach prawa pracy. Tak będzie wyglądał proces rekrutacji

Zmiany to efekt częściowej implementacji unijnej dyrektywy z zakresu rynku pracy. Przypomnijmy, że nowelizację Kodeksu Pracy wprowadzającą opisywane zmiany podpisał w czerwcu tego roku ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Jawność wynagrodzeń

Główną zmianą jest obowiązek podawania kwoty wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę lub najpóźniej przed rozmową kwalifikacyjną. Dopuszczalne jest również podanie przedziału wynagrodzenie. Jeśli u pracodawcy obowiązuje układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, odpowiednie postanowienia dotyczące płac również muszą zostać przekazane kandydatom. Nowe przepisy mają pomóc w walce z nierównościami płacowymi.

Kolejne zmiany to obowiązek tworzenia ogłoszeń o zatrudnieniu, które będą neutralne płciowo, wiekowo i w odniesieniu do innych cech niezwiązanych z pracą. Podczas rozmowy rekrutacyjnej zakazane będzie pytanie o wynagrodzenie w poprzednim miejscu pracy. Pracodawca nie będzie mógł także zakazać pracownikom rozmów na temat otrzymywanego wynagrodzenia. Ujawnienie własnej pensji nie będzie wywoływało żadnych negatywnych konsekwencji.

Dostosowanie do unijnych standardów

Nowelizację polskiego Kodeksu pracy była podyktowana koniecznością dostosowania naszych przepisów do wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 maja 2023 roku. Zawarte w niej zapisy mają na celu m.in. wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami za taką samą pracę lub pracę o podobnej wartości, a państwa członkowskie UE muszą ją wdrożyć do 7 czerwca 2026 roku.

Wspomniana dyrektywa przewiduje chociażby zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń oraz ułatwienie egzekwowania prawa do równej płacy, co ma doprowadzić do zlikwidowania tzw. luki płacowej, która w Polsce w 2022 roku wynosiła 8,7 proc., a w UE średnio 13 proc.

Czytaj też:

GUS podał dane dotyczące polskich konsumentów. Eksperci zaskoczeniCzytaj też:

Zarobki Polaków. Najnowsze dane pokazują niepokojący trendCzytaj też:

Rząd po cichu podjął kluczową dla milionów Polaków decyzję