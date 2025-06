Nowe obowiązki pracodawców. Prezydent podpisał ustawę

Od teraz, a dokładniej za pół roku, kiedy przepisy wejdą w życie, pracodawcy będą zobowiązani do ujawniania w ogłoszeniach o pracę informacji o proponowanym wynagrodzeniu, które mogą podać jako konkretną kwotę lub przedział płacowy. Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń oraz walkę z dyskryminacją, szczególnie ze względu na płeć.

Jawność wynagrodzeń

Zgodnie z nowymi regulacjami, wynagrodzenie będzie musiało być ustalane na podstawie obiektywnych i neutralnych kryteriów, z zachowaniem zasady równości płci. Jeśli u pracodawcy obowiązuje układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, odpowiednie postanowienia dotyczące płac również muszą zostać przekazane kandydatom.

Wedle przyjętych przepisów, pracodawcy będą zmuszeni do udostępniania kandydatom informacji o wynagrodzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem – najpóźniej przed rozmową kwalifikacyjną lub podpisaniem umowy o pracę. Co więcej, nowa ustawa zabrania pracodawcom żądania od kandydatów informacji o ich dotychczasowych zarobkach, chroniąc tym samym prywatność oraz eliminując praktyki, które mogłyby prowadzić do nierówności płac.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Innym istotnym aspektem nowych regulacji ma być to, że pracodawcy będą zobowiązani do komunikowania nazw stanowisk w odpowiedni sposób – neutralny pod względem płci. Zdaniem ustawodawcy, ma to zapobiegać stereotypizacji i dyskryminacji już na etapie rekrutacji.

Przepisy wejdą w życie sześć miesięcy po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, dając pracodawcom czas na dostosowanie się do nowych wymogów. Realnie nowe standardy w procesach rekrutacyjnych będą więc odczuwalne dopiero w 2026 roku.

Dostosowanie do unijnych przepisów

Nowelizację polskiego Kodeksu pracy była podyktowana koniecznością dostosowania naszych przepisów do wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 maja 2023 roku. Zawarte w niej zapisy mają na celu m.in. wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami za taką samą pracę lub pracę o podobnej wartości, a państwa członkowskie UE muszą ją wdrożyć do 7 czerwca 2026 roku.

Wspomniana dyrektywa przewiduje chociażby zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń oraz ułatwienie egzekwowania prawa do równej płacy, co ma doprowadzić do zlikwidowania tzw. luki płacowej, która w Polsce w 2022 roku wynosiła 8,7 proc., a w UE średnio 13 proc.

