Firmy już nie zatrudniają tak chętnie. Widoczny trend

"Spowolnienie gospodarcze od ponad roku ogranicza liczbę nowych stanowisk i rekrutacji, co obniża rotację i zapotrzebowanie na pracowników. Do momentu solidnego umocnienia się pozytywnych sygnałów z polskiej gospodarki trudno spodziewać się wzmożonej liczby nowych rekrutacji na rynku – tylko 18 proc. firm planuje zwiększenie zatrudnienia, choć w dużych przedsiębiorstwach ten odsetek sięga 45 proc. Może to oznaczać silniejszą konkurencję o talenty w niektórych specjalizacjach" – czytamy w raporcie.

Mniej rekrutacji do pracy sezonowej

Przed letnim okresem pracy sezonowej o jedną trzecią spadła liczba pracodawców, którzy rozważają rekrutacje pracowników tymczasowych. Może się to wiązać z odczuwanym spowolnieniem gospodarczym i jeszcze wciąż zbyt małym portfelem zamówień na najbliższy kwartał, szczególnie w mniejszych firmach, podano także.

"Jednocześnie jednak w dużych sektorach gospodarki, takich jak handel, budownictwo czy usługi przedsiębiorcy częściej planują okresowe zatrudnienie dodatkowych pracowników – z reguły w formie staży i praktyk, ale także jako zastępstwo za członków zespołu, którzy będą w tym czasie korzystać z wakacyjnych urlopów. Większe zapotrzebowania na pracowników tymczasowych w sektorze usług może wiązać się także z sezonową aktywnością firm z sektora turystycznego i gastronomicznego" – czytamy dalej.

W ujęciu sektorowym w przemyśle 23 proc. firm planuje nowe rekrutacje, w handlowym – 21 proc. oraz budowlanym – 20 proc. Wśród dużych przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250 osób, 45 proc. z nich planuje zwiększenie zatrudnienia, podał Randstad.

Randstad zwrócił uwagę, że II poł. r. "rzadko jest okresem planowanych podwyżek".

Spadła dynamika płac

"Ostatnie dwa lata były wyjątkiem ze względu na wzrost płacy minimalnej i wysoką dynamikę wynagrodzeń, sprzyjającą dzieleniu podwyżek na transze. W tym roku dynamika płac spadła, a podwyżka płacy minimalnej nastąpiła tylko w styczniu, nie ma już więc czynników wspierających dodatkowe wzrosty. Tam, gdzie się pojawią, ich średni poziom oscylować będzie najczęściej w okolicach 2 proc." – czytamy w raporcie.

Dyrektor zarządzająca Randstad Polska Marzena Milinkiewicz wskazał, że "ostrożność pracodawców w planowaniu zatrudnienia przy jednoczesnej dobrej ocenie sytuacji finansowej to sygnał, że firmy wciąż poruszają się w otoczeniu dużej niepewności".

"To ostrożniejsze podejście widoczne we wszystkich działaniach rekrutacyjnych wskazuje na próbę zachowania równowagi między potrzebą rozwoju a koniecznością ograniczania ryzyka. Co ważne, fakt, że 18 proc. firm planuje wzrost zatrudnienia, a aż 65 proc. dobrze ocenia swoją sytuację finansową, sugeruje, że przedsiębiorcy są przygotowani na odbicie gospodarcze, ale czekają wciąż na wyraźniejsze sygnały poprawy koniunktury. Warto jednak pamiętać, że ta potencjalna poprawa niesie kilka wyzwań dla pracodawców – wzrost rotacji w zespołach i narastające trudności w zrekrutowaniu pracowników o kompetencjach odpowiadających idealnie potrzebom. To sprawia, że firmy są gotowe na kompromisy rekrutacyjne" – podsumowała Milinkiewicz.

"Plany Pracodawców" to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności. Wywiady bieżącej edycji badania zostały zrealizowane w okresie od 23 kwietnia do 22 maja 2025 r.

