Popularny rządowy program w nowej odsłonie. Co możesz zyskać?

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta ogłosił w Sejmie, że trwają prace nad nowym programem energetycznym. Szczegóły mają zostać przedstawione jeszcze w tym roku. Projekt będzie kontynuacją programu Mój Prąd 6.0. Jego głównym celem będzie rozwój magazynowania energii.

– Pracujemy nad nowym programem. Chcemy z nim ruszyć w pierwszym kwartale 2026 r. Mamy pojęcie, ilu może być inwestorów. Zrobię wszystko, żeby [nowy program – przy. red.] miał jak największy budżet. Będziemy tak alokować środki z Unii Europejskiej, aby budżet był zabezpieczony – powiedział polityk Polski 2050. – To, co będziemy na pewno robić, to koncentrować się na komponencie magazynowania. Chcemy mieć 200 tys. przydomowych magazynów energii do końca 2027 r. – podkreślił.

Rządowy program Mój Prąd

Program Mój Prąd 6.0 ruszył na początku września ubiegłego roku. Początkowo nabór wniosków był planowany do 20 grudnia 2024 r., a budżet wynosił 400 mln zł. Z uwagi na ogromne zainteresowanie zwiększono budżet dwa razy łącznie o ponad 1,4 mld zł.

Nabór wniosków został zakończony 12 września 2025 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wpłynęło ponad 121 tys. wniosków na łączną kwotę 1,85 mld zł. W ramach naboru Mój Prąd 6.0 wypłacono dotychczas ponad 31 tys. dotacji na kwotę blisko 379 mln zł.

Celem programu było zwiększenie produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki, zwiększenie konsumpcji energii elektrycznej pochodzącej z magazynów energii oraz wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

Projekt był skierowany do właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy produkują prąd na własne potrzeby. Dofinansowanie obejmowało nie tylko panele fotowoltaiczne, ale także magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła oraz dodatkowe urządzenia zwiększające autokonsumpcję (np. systemy zarządzania energią).

