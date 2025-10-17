Poseł PiS woli 10 tys. złotych niż bitcoina. Mentzen: Naprawdę trzeba odmłodzić politykę

Poseł Robert Telus to wieloletni poseł PiS, obecnie wiceszef sejmowej komisji rolnictwa. – Wolałby pan dostać 10 tys. złotych czy jednego bitcoina? – zapytał go w Sejmie dziennikarz.

Polityk przyznał, że nie wie, czym jest bitcoin. – To jest największa kryptowaluta – odparł redaktor. – A, nie wiem, jaka jest wartość tego, ale ja jednak uwielbiam polską walutę, także jestem za 10 tys. złotych. Przynajmniej wiem, ile to jest – przyznał poseł PiS.

– Jeden bitcoin to jest obecnie 125 tys. dolarów – wyjaśnił dziennikarz. – Wolę jednak swoją walutę. Nie chodzi o wartość, tylko jednak polska waluta – podsumował Robert Telus.

Krótki nagranie rozmowy, które opublikowano w mediach społecznościowych, skomentował Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji zauważa, że wypowiedź posła PiS dowodzi nieznajomości realiów współczesnego świata.

"Poseł Telus z PiS wolałby dostać 10 000 zł niż jednego bitcoina:) Nasi politycy regularnie podejmują tak mądre decyzje, dlatego w Polsce jest jak jest. Naprawdę trzeba odmłodzić politykę, czas żeby odpowiedzialność za rządzenie wzięło nowe pokolenie, a ludzie którzy nie wiedzą jak współczesny świat działa, niech zajmą się czymś co bardziej odpowiada ich kwalifikacjom. Może sadzeniem rzodkiewki?" – pyta poseł Mentzen.

Czym jest bitcoin?

Bitcoin jest obecnie najpopularniejszą kryptowalutą. To waluta cyfrowa, która powstała w 2008 roku. Do transakcji, które wykorzystują bitcoin można korzystać z publicznych kanałów takich jak punkty handlowe, kantory czy banki oraz oczywiście Internet. Podstawą idei bitcoin jest blockchain, czyli łańcuch bloków. Blockchain jest siecią otwartą, do której każdy może uzyskać dostęp przy użyciu aplikacji, giełd czy odpowiednich punktów handlowych.

Waluta ta, choć istnieje jedynie w Internecie, jest używana, jako forma płatności. W wielu krajach istnieje możliwość zapłacenia za dobra bądź usługi właśnie przy użyciu bitcoina.

